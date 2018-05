Corteo contro tutte le discriminazioni, il 19 maggio a Piacenza

Il 19 maggio si terrà a Piacenza il corteo contro l’omobitransfobia. Dal maggio 2016, quando vennero approvate le unioni civili in Italia, a Piacenza si tenne il primo corteo contro la discriminazione per orientamento sessuale e da allora è arrivato al suo terzo appuntamento annuale, per L’Atomo Arcigay, l’associazionismo di diritti e la città stessa, si tratta di una manifestazione per dire basta ad ogni discriminazione e chiedere al Parlamento una legge contro l’omofobia

La ricorrenza del corteo e di tante manifestazioni simili nel mondo è il 17 maggio 1990, quando venne rimossa l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali da parte dell’OMS.

Riteniamo che un simile corteo, lo ricordiamo, pacifico e non violento – spiega la nota – sia ancora più importante in realtà piccole e provinciali come la nostra, visti i recenti fatti omofobici nella Regione, nella penisola e il vento ciclicamente discriminatorio nelle istituzioni e nella società stesse.

Alla manifestazione sono invitate tutte le istituzioni, tutte le diocesi religiose e tutte le associazioni, perché l’associazione crede che non ci siano differenze di credo politico o di fede nella lotta alle discriminazioni.