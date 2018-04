Elezioni in Friuli, Lega: “Soddisfazione, ora a noi l’incarico di formare un governo”

“Soddisfazione per il risultato del Friuli Venezia Giulia che conferma come la Lega debba andare al governo e convinzione che la prossima Regione governata dal Carroccio potrebbe essere l’Emilia Romagna”. E’ l’analisi del voto di Elena Murelli e Pietro Pisani, deputata e senatore della Lega. Massimiliano Fedriga, ex capogruppo alla Camera, è diventato governatore del Friuli Venezia Giulia con oltre il 57% dei consensi. Un’elezione che ha visto la Lega balzare al 35%.

“Ora chiediamo l’incarico di formare il Governo e Salvini premier. E’ stato un risultato atteso e sperato dopo il lavoro di questi anni di Fedriga, una persona onesta che è stata ripagata da queste elezioni” ha affermato Murelli.

Secondo Pisani “serietà, determinazione e capacità di governo della Lega hanno dato frutti anche in Friuli. Un risultato che si accompagna alla capacità amministrativa di Fedriga. Questa vittoria è un auspicio favorevole anche per le prossime elezioni nella rossa Emilia Romagna. Un rosso che si sta scolorendo e dove quello rimasto è quello della vergogna. In Emilia, il 4 marzo, la Lega ha dimostrato di avere numeri e capacità per imporsi quale forza di governo”.