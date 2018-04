Euroacque sconfitta in gara 1 ad Avigliana, poi il diluvio

Una Euroacque certamente non nella sua versione migliore perde (9-6) ad Avigliana l’unica partita che le condizioni meteo hanno consentito di giocare. Una giornata iniziata male e finita peggio visto che gara2 è stata sospesa al 4° inning per pioggia con i padroni di casa avanti 4-1. Alla mattina il Piacenza inciampa al 3° inning, alle prime difficoltà del partente Peluso peraltro poco sorretto da una difesa troppo distratta (sei errori a fine partita). Avigliana va così in vantaggio 5-0. Al cambio campo Hatma riapre i giochi con un fuoricampo da due punti e per i biancorossi va ancor meglio in apertura del 5° quando è il pitcher di casa a vacillare. Si riempiono le basi e nelle azioni successive l’Euroacque segna 4 punti ( due automatici e due battuti a casa da Capra). I piemontesi incassano il colpo con disinvoltura ed impiegano poco a rimettersi in vantaggio con 2 punti nella loro quinta chance d’attacco. A questo punto il Piacenza stacca la spina consegnando di fatto il match ai piemontesi. La smania di battere a tutti i costi finisce per produrre una lunga lista di volate che sono facile preda per i difensori dell’Avigliana. Tre valide al 7° sul rilievo Lambri e, manco a dirlo, un altro errore portano i padroni di casa su di un rassicurante 9-6, che sarà poi il punteggio finale. Un’Euroacque pervenuta a sprazzi incassa così una sconfitta per molti aspetti inattesa.

PIACENZA 0-0-0-2-4-0-0-0-0 6 AVIGLIANA 0-0-5-0-2-0-2-0-R 9

Formazione: Henriquez ss, Cetti ec, Capra 1b, Hatma ric, Calderon es, Perez dh, Agosti 2b, Molina ed, Minoia 3b. Lanciatori: Peluso (rl 5 bv4 bb4 k5 pgl3), Lambri (rl3 bv3 bb1 k4 pgl1).

Al pomeriggio a farla da padrona è la pioggia che per due volte costringe gli arbitri all’interruzione. La prima di quasi mezz’ora serve a riassettare il campo dopo uno scroscio al 2° inning, la seconda è invece quella definitiva dopo che un nubifragio con grandine allaga irreparabilmente il diamante. Avigliana conduceva 4-1 ma nel recupero, in data da destinarsi, si ricomincerà tutto daccapo.

ALTRI RISULTATI: Settimo-Oltretorrente 0-2 (1-2; 1-7), Junior-Vercelli 1-1 (13-7; 6-12), Crocetta- Reggio Emilia 2-0 (10-5; 10-5), Poviglio-Milano 0-2 (0-11 al 7°; 7-15).

CLASSIFICA: Oltretorrente Parma e Crocetta Parma 750 (8-6-2), Piemonte Vercelli 714 (7-5-2), Milano 625 (8-5-3), Settimo Torinese 571 (7-4-3), Reggio Emilia 500 (8-4-4), Piacenza 429 (7-3-4), Junior Parma 375 (8-3-5), Avigliana Bees 286 (7-2-5), Poviglio 0 (8-0-8).