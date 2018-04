IT FROM BIT: il fisico del Cern Lucio Rossi ospite a Radio Sound giovedì 3 maggio alle 20,30 in diretta dagli Stati Uniti

Il fisico del Cern di Ginevra Lucio Rossi, in diretta dall’Università della California, Berkeley (Usa) sarà l’ospite prestigioso della prossima puntata di “IT FROM BIT” giovedì 3 maggio alle 20,30 su Radio Sound, in collaborazione con Spazio Tesla.

In questa puntata in diretta dagli Stati Uniti :

Il fisico del Cern di Ginevra Ing. Lucio Rossi in diretta dall’Università della California, Berkeley. In studio l’Ing. Giuseppe Ticchi del team scientifico di Spazio Tesla.Il 2° ospite della serata: l’Ing. Andrea Gadducci, ingegnere elettronico esperto in Biomedica ed in metodiche Quanto-Biofisiche.

ING. LUCIO ROSSI

Ing. Lucio Rossi sarà collegato in diretta dall’Università della California, Berkeley, la più antica e la più importante tra le dieci Università della California. Fondata nel 1868, il campus si trova a Berkeley, ed occupa circa 80 ettari, più un’area non sfruttata di altri 4 km² circa sulle colline di Oakland di fronte alla Baia di San Francisco.

il Professor LUCIO ROSSI, piacentino, è laureato in fisica a Milano, è professore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano, dove ha svolto ricerche su acceleratori e magneti superconduttori. Dal 2001 è al CERN di Ginevra, dove ha diretto i superconduttori e i magneti per il progetto LHC, il più grande strumento scientifico del mondo che ha portato alla scoperta del Bosone di Higgs. Ora dirige il progetto LHC ad Alta Luminosità, il progetto faro del CERN dei prossimi dieci anni. Lucio Rossi svolge anche una intensa attività di divulgazione scientifica con un interesse alla relazione tra scienza e tecnologia, certezza e verità.

E’ già stato ospite di Spazio Tesla al V° congresso di Fisica e Medicina Quantistica della città di Piacenza nell’ottobre 2017 alla sala degli Arazzi del Collegio Alberoni

Sarà in radio con noi anche l’ingegner Giuseppe Ticchi del team scientifico di Spazio Tesla.

ING. ANDREA GADDUCCI

Ci collegheremo poi anche con l’ ingegner Andrea Gadducci , Ingegnere Elettronico esperto in Biomedica ed in metodiche Quanto-Biofisiche, Co-Founder di Bio-t Tecnologie per la Vita S.r.l. – Da molti anni è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie biomedicali e di strumentazioni innovative basate su principi di meccanica quantistica. Nell’ambito, svolge consulenze specifiche presso primari ospedali, cliniche, centri polispecialistici e realtà mediche e terapeutiche. E’ relatore in diversi convegni a carattere medico scientifico. Ha ideato, unitamente alla Dott.ssa Brengola, il Congresso Internazionale MEDCAM in tema di Medicine non Convenzionali, patrocinato da molte istituzioni.

Ricordiamo che anche Andrea Gadducci è stato nostro ospite nel congresso di Fisica e Medicina quantistica città di Piacenza del 2016

IT FROM BIT

IT FROM BIT, appuntamento quindicinale, ogni due giovedì su Radio Sound e diretta video su Facebook.

Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori.

Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il Congresso “Acqua e Coscienza” l’interazione che guarisce.

Presentano Laura Groppi e Alberto Negri di Spazio Tesla e Rita Nigrelli di Radio Sound

