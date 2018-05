Nasce “Sentieri Sconnessi”, percorso di montagnaterapia a Piacenza e Lodi

Avete mai sentito parlare di montagnaterapia? Si tratta di un’attività di prevenzione, cura e promozione della salute che si svolge in parte in ambiente montano e in parte in spazi di confronto. Si rivolge alla globalità dell’individuo, considerando la persona nei suoi aspetti corporei, psicologici e sociali: <infatti noi lo proponiamo con lo slogan “Il benessere a 360°”> spiega la Coordinatrice del Progetto Sentieri Sconnessi.

In Italia la montagnaterapia compare attorno agli anni 2000 e attualmente vi sono progetti attivi su tutto il territorio nazionale, con percorsi di escursionismo, arrampicata, sci etc..

Sentieri Sconnessi è un progetto di prevenzione e promozione del benessere e della socialità attraverso la montagnaterapia: <è un percorso di escursionismo adatto anche a chi non è allenato poichè le uscite sono state progettate appositamente per un dislivello da 0 a 250 mt> spiega la Dott.ssa Pamela Calabrini, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e Referente montagna del progetto <faremo per gradi e ci muoveremo su sentieri riconosciuti, alla scoperta dell’Appennino Piacentino. La nostra provincia offre fortunatamente una gran ricchezza dal punto di vista del territorio collinare e montano e non vediamo l’ora di farvelo conoscere.>

Saranno attivati tre percorsi di escursionismo, uno per ragazzi dai 14 ai 25 anni e due per adulti dai 26 anni in su (gruppo Piacenza e gruppo Lodi c/o il Consultorio “La Famiglia” di Via Magenta 21) tutti organizzati su 6 uscite in ambiente montano, preceduti e seguiti da brevi incontri di gruppo in cui verrà presentata l’uscita che si andrà a fare, con scheda e cartina del sentiero, e in cui si avrà modo di confrontarsi rispetto all’esperienza vissuta e vedere le foto. <Sarà come tornare indietro nel tempo – spiega la Dott.ssa Manuela Randazzo, Psicologa Psicoterapeuta, Coordinatrice e Referente terapeutico del progetto – infatti le uscite avverranno senza l’utilizzo di cellulari, che andranno lasciati a casa e senza altra strumentazione tecnologica: cartina, bussola e anche per le foto verrà fornita una macchina fotografica usa e getta. Si tratta di un’occasione per mettersi alla prova nella relazione con gli altri e con noi stessi in modo autentico, non veicolato da emoticon o conversazioni in cui non si sa come sta reagendo l’altro. La vera ricchezza della montagnaterapia consiste nel prendersi del tempo per se stessi a contatto con la natura, con il tempo dei propri passi, del proprio corpo e nella possibilità di trarre da quest’esperienza un accrescimento del livello di consapevolezza di sé attraverso la rielaborazione emotiva e psicologica di ciò che si è vissuto. In tutto ciò il gruppo diventa un punto di riferimento sia nelle uscite che una volta tornati, un ambiente tutelato in cui scoprirci e ri-scoprirci.>

Su suggerimento dei partecipanti al primo incontri di presentazione è nata la Pagina Facebook “Montagnaterapia Piacenza” che si pone come punto di riferimento che tutti coloro interessati a prendere parte alle attività che di volta in volta proporremo e a rimanere sempre informati. Prosegue la Dott.ssa Randazzo: <Ho partecipato per tre anni ad un progetto di montagnaterapia in Veneto, tutt’ora mi confronto con gli ideatori di quel progetto, che ha visto negli ultimi anni più di 80 partecipanti. Noi crediamo che anche per Piacenza sia il momento giusto per aprirsi ad attività di prevenzione e di promozione del benessere a 360° e stiamo investendo su questo territorio con un progetto audace perché siamo convinte si possa star bene con sé e con gli altri cominciando a guardare al territorio con occhi curiosi, e Piacenza se la si guarda bene è proprio ricca.>

Martedì 8 maggio 2018 dalle 20.30 alle 21.30 presso Studio “In equilibrio” Via Campesio 53 a Piacenza ci sarà la seconda presentazione delle attività in partenza, con un piccolo buffet e un gadget in omaggio per veri amanti di montagna (fatto a mano dalla Guida Escursionistica). Le iscrizioni sono già aperte e si trovano tutte le informazioni sulla pagina Facebook.