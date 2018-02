“Piacenza suona jazz” la prima al Cantiere Simon Weil il 23 febbraio

Piacenza – Si conferma anche quest’anno l’appuntamento con la rodata e apprezzatissima “Piacenza Suona Jazz!”, che porta il Jazz Fest in alcuni circoli e locali della città di Piacenza e provincia, già dediti alla programmazione di musica dal vivo; situazioni che permettono a chi ascolta di stare gomito a gomito coi musicisti e di gustare fino in fondo l’estemporaneità della loro azione creativa. Il primo tra i sette appuntamenti in programma quest’anno è quello in collaborazione con Cantiere Simone Weil che venerdì vedrà esibirsi il trio In Advance venerdì 23 febbraio alle 21.30 presso la serra del Palazzo Ghizzoni Nasalli (ingresso da via S. Gregorio X, in pieno centro storico a Piacenza). La rassegna alla sua quarta edizione, è resa possibile grazie ai gestori dei locali coinvolti, al fondamentale sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, oltre che della Camera di Commercio di Piacenza e della Regione Emilia-Romagna.

In Advance è un progetto di Massimo Falascone ai saxofoni e cracklebox, Alessandra Novaga alla chitarra elettrica e Filippo Monico alla batteria e percussioni, un trio di musicisti attivi nel campo della musica improvvisata e di ricerca che confluiscono su questo da esperienze diverse. Alessandra Novaga è di estrazione classica ma da anni è dedita a nuovi linguaggi. Massimo Falascone e Filippo Monico sono presenti sullo scenario avant-jazz e dell’improvvisazione radicale da tempo ormai quasi indefinibile. Con tante cose in comune, quando si ritrovano a fare musica insieme, una musica aperta e generosa, per nulla al mondo rinuncerebbero al piacere di farsi cogliere, vicendevolmente, di sorpresa. Al centro di tutto, come sempre, il suono.

Massimo Falascone, l’ideatore del trio in questione, è un musicista improvvisatore e compositore di musica elettroacustica, attivo sulla scena della musica improvvisata italiana ed europea dai primi anni ‘80, ha costruito una personale tavolozza timbrica ed espressiva che oggi comprende anche il trattamento elettronico del suono. Si cimenta su vari saxofoni e live electronics. Ha scritto musica per il teatro, documentari e video-installazioni, colonne sonore per video istituzionali, collabora attivamente con artisti, danzatori, registi, poeti. Insegna, conduce workshop e lezioni-concerto su jazz e improvvisazione elettroacustica.

Per maggiori informazioni :www.piacenzajazzfest.it o visitare la pagina Facebook del festival www.facebook.it/piacenzajazzfest. Per contatti si può scrivere alla mail a biglietti@piacenzajazzclub.it oppure telefonare allo 0523.579034 – 366.5373201