Sabato 24 marzo pomeriggio di giochi e test psicologici alla Croce Bianca a Fiorenzuola

——————— Dalle ore 16 alle 17

GIOCHI (scacchi e burraco) e TEST PSICOLOGICI

Giochiamo a scacchi e a Burraco. Inoltre possiamo fare il test psicologico della casa o la lettura energetica della mano con visualizzazione dello stato mentale (comunicazione non verbale). Possiamo anche disegnare e scrivere poesie.

——————— Dalle 17 alle 18

NATUROPATIA

A cura di Alessandra Tonna

Sono amante della Natura, degli animali e dello stile di vita naturale. Sono appassionata di sport fin da quando ero piccola ed in particolare della corsa. Ho praticato pallavolo a livello agonistico per 20 anni ed ho percorso il Cammino di Santiago a piedi (800 km), l’unico cammino nel cammino, ma dentro te stesso. Sono innamorata dello yoga, che pratico da più di 7 anni. Da sempre considero l’alimentazione naturale la base per vivere in salute. Ho arredato casa secondo l’antica medicina cinese dell’habitat, il feng shui, che vede il luogo in cui vivi e lavori come un riflesso della tua anima. Sono inoltre amante da sempre dell’arte ed in particolare del ritratto. Dopo essermi laureata in Ingegneria civile, il miei desideri erano quelli di insegnare e di aiutare gli altri. Il mio sogno si è realizzato prima diventando Docente di fisica, presso le scuole superiori, ed ora lavorando come Naturopata. Durante il mio lungo ed ininterrotto percorso di crescita ho fuso sapientemente ed equamente la scienza con la spiritualità, in quanto due lati della stessa medaglia. In tutto ciò che faccio sono sempre guidata solo ed esclusivamente dalla voce del mio cuore. Naturopata, Ingegnere, Docente, Cristalloterapeuta, Floriterapeuta, Maestro Reiki Usui.

——————— Dalle 18 alle 19

LA CULTURA DEL SOGNO

Incontro sulla cultura del sogno a partire dalle tradizioni più antiche.

a cura di Simone Santi.

L’immaginario onirico nelle culture delle civiltà antiche.

La quotidiana alternanza di sonno e di veglia ha da sempre colpito la sensibilità e l’interesse degli uomini di ogni epoca, a partire dalle età più antiche; tanto che non c’è stata cultura umana o civiltà che non si sia dedicata a cercare di comprendere la natura e il linguaggio di quell’esperienza immaginifica e stupefacente che si produce quando il corpo dorme e le immagini del sogno prendono vita.

Ogni epoca del pensiero umano può definirsi tramite i rapporti che essa ha instaurato tra la vita e i sogni; affrontati talora con religioso fervore, tal altra con superstiziosa credulità, ora con sacro timore o già con sospettoso scetticismo, ancora con folkloristica curiosità, i sogni hanno goduto di diversa considerazione in base alla fiducia che ogni volta veniva loro riconosciuta di essere portatori di un messaggio, umano o divino, utile al sognatore quand’anche non per l’intera comunità.

Il percorso si propone di andare a riscoprire alcune delle tracce più importanti che hanno delineato la cultura del sogno così come essa si è espressa già a partire dalle pratiche e dalle tradizioni delle civiltà preletterarie di cui abbiamo testimonianza, con particolare riferimento alle civiltà dell’area geografica mediterranea. Tra i principali temi trattati, il sogno sciamanico, i primi “Libri dei sogni” dell’Egitto antico, il sogno nella Grecia arcaica quale si rintraccia nel racconto omerico, le pratiche di incubazione nel Mediterraneo e in Asia Minore, l’onirocritica nel mondo tardoantico greco e romano, il rapporto tra sogno e visione mistica nei primi secoli della cristianità.

Questa trattazione non si propone tanto di approfondire le diverse tecniche di interpretazione del sogno e i significati che alle loro immagini simboliche sono state convenzionalmente assegnate dalle varie ermeneutiche, quanto di riscoprire il sogno come luogo di vivida creatività e ricchezza nell’ambito della “umana esperienza”.