Viaggio fra scienza e mistero, Epas invita all’incontro con l’ufologo Stefano Panizza

L’associazione EPAS Sezione di Piacenza il giorno 13 aprile alle ore 21 effettuerà un interessante conferenza a carattere Ufologico in Via Nastrucci al numero 14 presso la sede dell’associazione no profit “Luce del sorriso”. Relatore l’ufologo e scrittore Fortiano Emiliano Stefano Panizza. La conferenza sarà totalmente no profit, senza scopo di lucro e ad ingresso gratuito. Particolare interessante e differente è la visione del tema U. F. O. dello scrittore Panizza sarà un concentrato fra mistero scienza e realtà che getteranno nuova luce su questo argomento.

Qualche parola sul relatore. Panizza nasce il 6 luglio del 1963 a Zibello (Parma), viene definito dalla comunità parmigiana e nazionale ricercatore del mistero, dell’archeologia e dell’astronomia. Ha relazionato in convegni nazionali, in programmi radiofonici e televisivi e le sue ricerche sono apparse, oltre che su vari siti internet, in diverse riviste specializzate. Ha fatto parte del C.I.S.U. (Centro Italiano Studi Ufologici) e ne ha coordinato la sezione locale insieme a Vitali Cristian. Attualmente è Ufologo Nazionale dell’associazione E.P.A.S. Dopo aver gestito vari blog, scrive in “MISTERI DI PARMA, storie sconosciute dalle terre parmensi” e in “IL MISTERO NEI LIBRI, recensioni di testi dedicati ai fenomeni di frontiera”.