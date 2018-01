Volley B maschile girone B, la sosta non arrugginisce la Canottieri Ongina: 3-0 al Granaio Concorezzo

La sosta natalizia non arrugginisce la Canottieri Ongina, che nella calza dell’Epifania trova un 3-0 e tre punti meritati contro il Granaio Concorezzo nella terz’ultima giornata d’andata di serie B maschile (girone B). Nel primo impegno ufficiale targato 2018, la squadra di Massimo Botti ha dominato il match andato in scena a Monticelli contro i brianzoli, festeggiando così l’undicesima vittoria in altrettanti incontri. Con il bottino pieno, i gialloneri restano in scia della capolista TIpiesse Mokamore Cisano, che mantiene la lunghezza di vantaggio. Il discorso è di stretta attualità, dal momento che i prossimi due turni decideranno la qualificata alla Coppa Italia, con il calendario dalla parte dei piacentini, a patto però di bottino pieno per i ragazzi di Botti e di un rallentamento bergamasco.

Contro Concorezzo (in emergenza senza gli opposti Bianchini e Lanzilotta), tutto facile per la Canottieri Ongina, con coach Botti che ha potuto ruotare la rosa, soprattutto nel terzo set. Evidente il divario in campo, apparso maiuscolo soprattutto in attacco e a muro, come testimoniato dalle statistiche.

Sabato Cardona e compagni saranno di scena sul campo bergamasco di Scanzorosciate, mentre Cisano dovrà giocare in trasferta lo scontro diretto contro la Lorini Montichiari. Nell’ultimo turno prima del giro di boa, Canottieri-Segrate e Cisano-Montecchio.

Risultati undicesima giornata d’andata serie B maschile girone B:

Tipiesse Mokamore Cisano-Bluvolley Verona 3-0

Accenture Bocconi-Lorini Montichiari 0-3

Veneto Gas&Power Milano-Diavoli Rosa Brugherio 1-3

Sol Lucernari Montecchio-Volley Segrate 1978 (si gioca martedì)

Centerlift La Tecnica Cles-Scanzorosciate 2-3

Canottieri Ongina-Granaio Concorezzo 3-0

Sopra Steria Bresso-Polisportiva Cornedo 3-0

Classifica: Tipiesse Mokamore Cisano 30, Canottieri Ongina 29, Lorini Montichiari 27, Diavoli Rosa Brugherio 26, Sol Lucernari Montecchio 22, Sopra Steria Bresso 18, Veneto Gas&Power Milano, Bluvolley Verona 17, Centerlift La Tecnica 11, Scanzorosciate, Volley Segrate 1978, Granaio Concorezzo 8, Accenture Bocconi 4, Polisportiva Cornedo 3 (Montecchio e Segrate una partita in meno)

CANOTTIERI ONGINA-GRANAIO CONCOREZZO 3-0

(25-15, 25-13, 25-21)

CANOTTIERI ONGINA: Bara 8, Parisi 2, Nasari 5, De Biasi 7, Cardona 11, Binaghi 11, Cerbo (L), Filipponi 1, Miranda 6, Bonola 3, Pazzoni 2, Caci 3. All.: Botti

GRANAIO CONCOREZZO: Speziale 4, Fumagalli 3, Ravasi 2, Vecchiato 9, Cirocco 5, Milani 10, Guglielmana (L), Sicurello. N.e.: Asnaghi (L), Bianchini, Pavan. All.: Gervasoni

ARBITRI: Circolo e Libardi

NOTE: Durata set: 20’, 19’, 22’ per un totale di 1 ora e 1 minuto di gioco

Canottieri Ongina: battute sbagliate 9, ace 6, ricezione positiva 58% (perfetta 33%), attacco 58%, muri 13, errori 16

Granaio Concorezzo: battute sbagliate 6, ace 3, ricezione positiva 39% (perfetta 23%), attacco 41%, muri 4, errori 16.