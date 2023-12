Grazie a Piacenza Expo e Steriltom raccolti 20 mila euro a favore dell’Hospice

Iris, il fiore di Natale, è sbocciato ancora una volta a Piacenza Expo grazie alla generosità dei piacentini e, quest’anno, anche della famiglia Squeri, titolare dell’azienda Steriltom.

La tradizionale cena natalizia benefica organizzata dalla società fieristica di Le Mose, svol-tasi ieri sera, ha messo a tavola nel Padiglione 3 circa trecento persone – tra cui il Sindaco Katia Tarasconi con alcuni assessori comunali, ma anche diversi rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni di categoria del territorio – e ha permesso di donare all’Hospice “La Casa di Iris” la cifra tonda di 20.000 euro, metà raccolti attraverso l’iniziativa promossa da Piacenza Expo e l’altra metà donata proprio dalla famiglia Squeri.

“Anche quest’anno, per il nostro regalo di Natale – ha commentato il Presidente di Piacen-za Expo, Giuseppe Cavalli – abbiamo scelto La Casa di Iris, questa importante struttura che con grande professionalità e straordinaria umanità offre cure e assistenza a persone affette da gravi patologie. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri soci, ai tantissimi pia-centini che hanno scelto di sposare questa causa e in particolare ad Alberto Squeri, che ci ha permesso di raddoppiare la donazione con un gesto di solidarietà davvero straordinario ed encomiabile”.

“E’ un dono natalizio molto gradito – ha aggiunto Sergio Fuochi, Presidente della Fonda-zione Casa di Iris – che dimostra non solo la generosità e la vicinanza di Piacenza Expo, che ringrazio di cuore anche a nome di tutte le persone che lavorano e operano all’Hospice, ma anche il grande senso di solidarietà dei piacentini nei confronti di questa struttura. Un grande ringraziamento anche ad Alberto e a tutta famiglia Squeri per la ge-nerosa donazione, un gesto sincero e spontaneo che non ci aspettavamo e che ha com-mosso tutti i presenti a questa grande festa di solidarietà”.

“La generosità dei piacentini – ha detto la Sindaca Tarasconi – è cosa nota ed è stata con-fermata anche in questa straordinaria gara di solidarietà per cui ringrazio, in particolare, Piacenza Expo e la famiglia Squeri. Essere sindaca di una comunità che sa distinguersi anche in iniziative benefiche come questa mi inorgoglisce”.