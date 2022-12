9ª edizione del GIS a ottobre 2023, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali

Salgono le aspettative per l’evento che vedrà di scena, a Piacenza Expo il prossimo ottobre, tutti gli addetti del settore di riferimento, che si riuniranno per una tre giorni di fondamentale importanza: la 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. Espositori italiani e internazionali, Istituzioni e Associazioni di Categoria, saranno i protagonisti che si confronteranno sui principali temi del comparto. Dal 5 al 7 ottobre 2023, la più importante mostra convegno europea per gli utilizzatori di macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e portuale e il trasporto pesante



Complici le aspettative che sorgono dalle nuove linee guida del PNRR e dal rilancio post pandemico, sono già numerosi gli espositori, nazionali e internazionali, e i protagonisti istituzionali e associativi della filiera di riferimento, che hanno dato la propria adesione al GIS 2023.Più di 40 mila metri quadri di superficie espositiva, ospiteranno le novità più significative dei sistemi produttivi dell’intera filiera, nuove proposte e innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali.

Al GIS 2023 sarà attribuita sempre più importanza anche ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno nel corso della tre giorni fieristicaanche i loro convegni annuali.

Infine non mancheranno, come da tradizione del GIS, gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali).

«Riscontro un interesse in continua crescita per la prossima edizione del GIS – dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera – infatti a oggi abbiamo raggiunto la soglia dei 300 espositori e siamo già oltre le dimensioni, già di per sé significative, della precedente edizione. Le premesse – prosegue Potestà – sono dunque quelle di una grande manifestazione espositiva dal respiro internazionale, dove i partecipanti troveranno un momento di sintesi sulle tendenze e sulle novità del mercato».