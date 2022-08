A Bobbio il 26 agosto Piazza Grande Tour 2022 con Paolo Cevoli e dal 27 al 28 agosto Ü Dasbràtt

A Bobbio il 26 agosto Piazza Grande Tour 2022 con Paolo Cevoli e dal 27 al 28 Ü Dasbràtt.

Piazza Grande Tour 2022 organizzato da HPI event porta a Bobbio un pezzo da 90 della comicità, si tratta di Paolo Cevoli.

Il comico romagnolo si esibirà venerdì 26 agosto alle 22,00 a Bobbio in Piazza Duomo in uno spettacolo di comicità e grandi risate direttamente da Zelig. Non mancheranno i personaggi romagnoli che hanno reso unica la sua comicità, dall’assessore Cangini all’imprenditore Casadei.

Info e Biglietti 347 798 77 28 e su Ticketone.it

Ü DASBRÀTT

Sabato 27 e domenica 28 agosto, ritorna a Bobbio Ü Dasbràtt. Durante l’iniziativa organizzata dai commercianti di Bobbio con il patrocinio del Comune, i negozi del centro propongono grandi occasioni fino al 70%!!!

L’appuntamento prevede shopping fino a tarda sera e sabato dal pomeriggio street food e d.j set. Domenica è previsto il concerto live Dasbratt Band.

Venerdì 26 agosto in occasione dello spettacolo comico di Paolo Cevoli e negozi aperti fino alle 22.