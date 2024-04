Abbraccio musicale del Carmelo di Piacenza, domenica 21 aprile una serata di musica unica per fare festa – AUDIO

Abbraccio musicale del Carmelo domenica 21 aprile alle ore 18 con ingresso libero un appuntamento inserito tra le celebrazioni organizzate per i 350 anni della presenza e i 60 del trasferimento a San Lazzaro. Appuntamento presso il Monastero delle Carmelitane Scalze di via Spinazzi 36.

Abbraccio musicale del Carmelo

“Si tratta di un evento inserito nelle celebrazioni dei 350 anni dalle fondazione del CaRmelo di Piacenza e dei 60 anni della nuova collocazione alle spalle dell’Alberoni in via Spinazzi – racconta il Dott Patrizio Capelli Direttore del dipartimento di chirurgia dell’Ospedale di Piacenza tra i promotori dell’evento – l’appuntamento di per se è un po’ folcloristico, un po’ atipico, ma vuole testimoniare l’affetto che, a parte me, musicisti, cantanti e tanti altri amici coinvolti, nutrono nei confronti di questa esperienza umana molto interessante e nei confronti di queste donne che testimoniano che si può vivere in un modo frugale , semplice, ma molto ricco di significato”.

Abbraccio musicale del Carmelo storia di un amicizia

“Io le ho conosciute attraverso la mia professione – racconta il Dottor Capelli – ho avuto alcune di loro come pazienti, poi ho continuato a frequentare il Carmelo sia per motivi professionali che personali, si è creata un’attrazione di tipo umano, mi è capitato di incontrare delle belle pesone, solari, positive nonostante la loro vita di clausura, che erroneamente è vista come una vita grigia. Chi le incontra scopre una solarità, una bellezza, una positività invidiabile. Da qui nasce anche la curiosità di approfondire queste conoscenze, ho così continuato ad andare a trovarle”.

Audio intervista con il Dottore Patrizio Capelli

“Le visite sono proseguite – dice ancora Capelli – e io non ero più solo, a me si sono aggiunti alcuni amici tra cui dei musicisti, per cui appena si è presentata l’occasione, sentito delle celebrazioni,abbiamo pensato di dare il nostro contributo per omaggiare questa bellezza. Abbiamo fatto alle suore questa proposta di un abbraccio musicale con la consapevolezza che non era così scontato che accettassero e invece lo hanno fatto con entusiasmo, supportandoci nell’organizzazione”.

Abbraccio musicale del Carmelo, l’appuntamento

“Domenica 21 aprile alle ore 18 appuntamento con “Vostra Soy” – anticipa il Dott. Capelli – sarà un abbraccio musicale, così lo abbiamo chiamato. 15 canzoni di musica leggera quasi tutta elettrica, ma non svelerò, nè i titoli dei pezzi e nemmeno chi suonerà o canterà, lasciamo un po di suspense. Per scoprirlo bisognerà esserci, di certo saranno cantanti e musicisti molto bravi, che si sono coinvolti, tutti in modo spontaneo e gratuito, condividendo anche l’idea che bisognava organizzare qualcosa per omaggiare questa bellezza che si trova all’interno di questo convento. Ci sarà anche un piccolo momento conviviale per ringraziare tutti coloro che saranno presenti”.

La sorpresa

“Abbiamo aggiunto – anticipa Capelli – una sorpresa ulteriore. Verrà presentato in via preliminare il libro che ripercorre i 350 anni di storia del Carmelo di Piacenza. Un testo curato da una professoressa dell’Università di Bologna insieme alle sorelle del Carmelo, attingendo dal materiale archiviale presente già nella vecchia struttura che si trovava sullo Stradone Farnese. Il libro sarà fresco di stampa e arriverà direttamente dalla casa editrice Itaca, importante struttura che si occupa di tematiche storiche e storico cristiane, che è stata determinante insieme alla Fondazione che ha dato una grossa mano per portare a compimento questo progetto editoriale”.

Informazioni

“Per partecipare all’abbraccio del Carmelo di Piacenza prendete, la macchina, la moto, la bicicletta o raggiungeteci a piedi – invita il Dott. Capelli – vi aspettiamo alle ore 18 in via Spinazzi 36 qui a Piacenza, l’entrata è libera, venite e farete contenti anche noi, vi aspettiamo”.