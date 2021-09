Acqua e pomodoro l’11 settembre, nell’evento approfondimenti e musica. Maggiali, “Parleremo del rapporto tra agricoltura e ambiente” – AUDIO

Acqua e pomodoro l’11 settembre, nell’evento approfondimenti e musica. Il Presidente Parchi del Ducato Maggiali, “Svilupperemo il tema legato all’importante rapporto tra agricoltura e ambiente“.

Sabato è in programma l’evento “Acqua e pomodoro. Risorsa idrica, colture di qualità, economia, ambiente”. I Parchi del Ducato, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, il Comune di Rivergaro e il Comune di Gossolengo promuovono da anni momenti di confronto ed approfondimento per porre al centro delle loro attività il tema dell’utilizzo razionale dell’acqua e dello sviluppo agroalimentare sostenibile, consapevoli che i mutamenti climatici metteranno a dura prova qualsiasi modello di sviluppo economico che non presupponga una gestione ottimale ed efficace della risorsa idrica.

Agricoltura e industria agroalimentare interpretano da sempre un ruolo di primo piano nel tessuto economico e sociale del territorio piacentino, ed hanno storicamente saputo conferire centralità al tema legato al valore dell’acqua, oggi divenuto, rispetto al recente passato, ancor più strategico.

Agostino Maggiali, Presidente Parchi del Ducato Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale: “Si parlerà soprattutto del rapporto tra agricoltura e ambiente. In particolare una agricoltura di qualità non può che essere all’interno di un territorio ambientalmente di qualità e per noi come sistema dei parchi del Ducato avere un buon rapporto con questo mondo è fondamentale. L’appuntamento prevede un momento di riflessione al mattino con un convegno dove si farà il punto della situazione sulla filiera del Pomodoro toccando però anche il tema della risorsa acqua e del rapporto tra agricoltura e parchi e come dicevo prima tra agricoltura e ambiente. Inoltre si parlerà delle azioni messe in campo dalla filiera del pomodoro per rendere più sostenibile questa produzione e per combattere i cambiamenti climatici”.

Acqua e pomodoro l’11 settembre — PROGRAMMA DELLA GIORNATA —

CONVEGNO: Ore 10:30 presso Aula Magna Istituto Statale di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Raineri” – Via Enrico Mattei, 33, Piacenza (PC)

Saluti

Andrea Albasi, Sindaco di Rivergaro

Andrea Balestrieri, Sindaco di Gossolengo

Paolo Calandri, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Patrizia Barbieri, Sindaca di Piacenza e Presidente della Provincia di Piacenza

Interventi

· Gianpaolo Vallardi – Presidente della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato.

. Meuccio Berselli – Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po – Capitale Economico e Capitale Naturale: il valore essenziale dell’acqua per un territorio sviluppato e resiliente

· Marco Trevisan – Preside Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza – L’acqua che mangiamo

· Pierangelo Carbone – Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica di Piacenza – Quando l’acqua genera crescita

· Agostino Maggiali – Presidente Parchi del Ducato – Agricoltura e ambiente

· Tiberio Rabboni – Presidente OI Pomodoro da industria del Nord Italia – Risorsa idrica e produzione del pomodoro

· Rappresentati del mondo della trasformazione del pomodoro

· Stefano Bonaccini – Presidente della Regione Emilia Romagna (invitato a partecipare)

MODERATORE: Andrea Gavazzoli, giornalista

Seguirà pranzo di lavoro presso la struttura.

N.B: Stante le attuali disposizioni legislative, l’accesso alla sala del convegno sarà consentito solo ai possessori di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da esibire all’ingresso.

—–

LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE ore 16:00 presso l’Aula Blu sul Trebbia in località Mirafiori di Rivergaro (PC).

Animazione teatrale e laboratori ludico-didattici per famigli con bambini all’aperto negli spazi attigui all’Aula Blu nel contesto naturale del Parco Regionale del Trebbia, a cura della Società Piacentina di Scienze Naturali, dell’Associazione culturale Arti e Pensieri e dell’educatore ambientale Lorenzo Bonazzi.

—–

PICCOLO CONCERTO IN NATURA ore 18:30 presso l’area naturalistica dei Parchi del Ducato in Località La Rossia di Gossolengo (PC).

Concerto all’aperto nel contesto naturale del Parco Regionale del Trebbia, a cura del Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza.

Tutte le attività sono gratuite, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Iscrizioni via mail all’indirizzo: acquaepomodoro@gmail.com

Informazioni

