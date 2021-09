Il robot per le pulizie acquistato online non arriva, ancora una truffa online: 29enne denunciata

Una donna di 47 anni di Gossolengo è stata vittima di una truffa on-line. Nell’aprile 2021, ingolosita dal mega affare da non perdere, ha effettuato l’acquisto di un robot per le pulizie domestiche che non gli è stato mai recapitato.

La 47enne navigando on-Line su un sito di e-commerce è incappata nell’annuncio di vendita al prezzo vantaggioso di 460 euro : essendo interessata all’acquisto ha avviato la trattativa con l’inserzionista. Dopo pochi giorni giungeva ad un accordo per la chiusura della trattativa e come indicatogli dal venditore effettuava una ricarica di un poste-pay.

Con il passare dei giorni, non ricevendo quanto acquistato, ha contattato più volte il venditore ma non riusciva mai a ricevere nessuna risposta. Così si è resa conto di essere stata vittima di una truffa. Ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Rivergaro per raccontare e denunciare l’accaduto. Grazie ai pochi, ma precisi dati forniti, i militari di Rivergaro, dopo alcuni accertamenti sono risaliti al truffatore. Si tratta di una giovane impiegata italiana di 29 anni, residente a Cosenza, che è stata denunciata per truffa.