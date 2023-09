Addio a Vittorio Anelli, pilastro della cultura piacentina: “Intellettuale e politico di grande levatura”

Piacenza dice addio a Vittorio Anelli, figura centrale della cultura e della politica piacentina. Aveva 83 anni. Insegnante per oltre 30 anni nelle scuole superiori della città, nello specifico docente di Italiano e Latino, Anelli è stato alla guida della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi dal 2008 al 2013. Inoltre ha diretto il Bollettino Storico Piacentino dal 1978 al 2020.

In politica è sceso in campo come assessore alla Cultura per la giunta Vaciago dal 1994 al 1998 e ancora dal 1999 al 2004 per il sindaco Dario Squeri.

Il cordoglio del sindaco Tarasconi

Vittorio Anelli ha contribuito a rendere Piacenza un laboratorio culturale permanente, con sguardo lungimirante e una capacità di innovare davvero unica.

Professore, intellettuale e politico di grande levatura, Vittorio ha dato tanto alla comunità piacentina in ogni ambito che l’ha visto protagonista.

Come assessore comunale alla Cultura dal ’94 al ‘98 ha lasciato un segno indelebile, riuscendo a unire l’amore per il territorio, l’enorme bagaglio culturale e la sua innata curiosità che lo spingeva ad avere una visione nuova, moderna, proiettata al futuro. Tutti noi dobbiamo essergli grati. Ci mancherà.