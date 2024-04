Addosso cocaina ed eroina pronte in dosi e denaro sospetto, 29enne arrestato

Cortemaggiore: con droga e denaro in auto, arrestato e portato in carcere alle “Novate”.

Nel pomeriggio di venerdì scorso i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda hanno arrestato un 29enne straniero senza fissa dimora poiché trovato in possesso di 25 grammi suddivisi in oltre 20 dosi di cocaina ed eroina e 1050 euro in contanti.

Il giovane era stato notato, assieme ad un altro connazionale di 47 anni, dai carabinieri a bordo di un autovettura a noleggio, per le vie di Cortemaggiore (PC). I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due stranieri e non avendoli mai visti prima in paese, hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Dopo la perquisizione i carabinieri addosso al 29enne hanno subito rinvenuto il denaro ritenuto provento di spaccio, circa 16 grammi di cocaina suddivisa in 18 involucri, oltre 8 grammi di eroina suddivisa in 6 involucri. Conseguenti ulteriori accertamenti i militari hanno appurato che lo stesso era presente su territorio nazionale in spregio al decreto di espulsione emesso dal Tribunale di Verona nel 2022.

Il suo connazionale 47enne, invece, residente in provincia di Cremona è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga perché dopo la perquisizione dell’autovettura che guidava sono state trovate altre due dosi di cocaina confezionate ed occultate all’interno di un pannello removibile dell’auto.

Al termine di tutte le formalità il giovane irregolare di 29 anni è stato arrestato per spaccio di stupefacente ed associato al carcere di Piacenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.