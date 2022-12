Adrian Paci il protagonista del secondo incontro del ciclo Le (mie) storie dell’arte

XNL Piacenza, il Centro di arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano propone giovedì 15 dicembre alle 18.30 il secondo incontro del ciclo Le (mie) storie dell’arte, la serie di lezioni d’artista che vede protagonista Adrian Paci.

Sarà una vera e propria lezione di storia dell’arte incentrata su tematiche di grande valenza culturale: il rapporto tra il vuoto e il gesto artistico, il ruolo della mancanza nel creare l’urgenza espressiva e lo spostamento come strumento per offrire alle cose un’altra possibilità. Proprio lo spostamento è uno dei temi centrali del lavoro di Paci – artista nato in Albania, ora vive e lavora a Milano -, che ha messo al servizio di una pratica artistica che include video, film, pittura, fotografia e installazione il tema della migrazione globale con un linguaggiometaforico. Altre tematiche affrontate nel corso della seconda lezione di Paci saranno il rapporto fra la semplicità e la complessità nell’espressione artistica; la pittura come presenza continua, oltre la logica del superamento o del ritorno; l’Art House come esperienza di incontro fra il vissuto e l’arte.

Le (mie) storie dell’arte coinvolge artisti internazionali in un percorso di ricerca e scoperta delle tante storie che un’opera può raccontare. Un progetto, ideato dalla direttrice artistica di XNL Paola Nicolin, che si ricollega a modelli di narrazione storiografica d’artista come le Artists on Artists lecture series della Dia Art Foundation, motivato dal desiderio di nuovi percorsi di lettura tra discipline e generazioni, e di contribuire a sottolineare la potenza inclusiva della storia dell’arte contemporanea nei percorsi di formazione scolastica.

La voce dell’artista e il suo punto di vista unico, la possibilità di trarre ispirazione dal passato, allo stesso tempo strumento di interpretazione di un presente complesso, sono gli assi principali per veicolare significati, temi e domande aperte sul senso o il non senso dell’arte e per incoraggiare il pubblicoa sviluppare un proprio punto di vista.

Ingresso libero sino a esaurimento posti

info@xnlpiacenza.it

La terza lezione si terrà venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 18.30

Le date delle altre due lezioni sono in via di definizione.

Per aggiornamenti www.xnlpiacenza.it/xnl-arte