Aereo ultraleggero in difficoltà, atterraggio di fortuna tra i campi di Borgonovo. Tranciati i cavi dell’energia elettrica – FOTO

Atterraggio di fortuna per un ultraleggero tra i campi di Borgonovo. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo stava sorvolando la provincia di Piacenza al comando di un aereo ultraleggero. Per motivi da chiarire, il pilota è stato costretto a un atterraggio di fortuna. Manovra andata a buon fine, con l’uomo che non ha riportato lesioni.

Nell’atterraggio, però, il velivolo ha tranciato alcuni cavi dell’energia elettrica: i danni sono da quantificare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’aereo e anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Sul luogo dell’incidente anche i tecnici Enel che si sono già messi al lavoro per ripristinare la corrente.