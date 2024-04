Aeronautica, si arricchisce la collezione di velivoli per il costutuendo Flyng Museum di San Damiano di Piacenza

Gli ultimi quattro caccia AMX ancora operativi dell’Aeronautica Militare – due monoposto e due biposto –concluderanno la loro attività, dopo 35 anni al servizio del Paese nei cieli di tutto il mondo, atterrando nella mattinata di giovedì 11 aprile sul Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, sede individuata per la futura realizzazione di un Flying Museum e dove gli appassionati del mondo aeronautico e gli storici del settore potranno continuare ad ammirarli in futuro, insieme ad altri velivoli ancora volanti che hanno caratterizzato la storia centenaria della Forza Armata.

Aeronautica sezione valorizzazzione patrimonio storico

La base piacentina, aeroporto militare che rimane un presidio operativo al servizio della Forza Armata, ospita già da tempo una Sezione Valorizzazione Patrimonio Storico Aeronautico, che grazie alle competenze del proprio personale specialista, e in collaborazione con un team di tecnici di ditte specializzate civili, ha restaurato negli scorsi mesi un FIAT G-91 riportandolo in volo con la speciale livrea delle Frecce Tricolori in occasione della manifestazione aerea del Centenario dell’Aeronautica Militare che si è tenuto a giugno 2023 sull’aeroporto di Pratica di Mare. Alla fine dello scorso mese di febbraio, inoltre, sono giunti a Piacenza gli ultimi due elicotteri HH-212, che hanno concluso la propria vita operativa dopo oltre 40 anni di missioni in Italia e all’estero.

Aeronautica presentazione competizione aerostatica Baloon Cup

Verrà anche presentata, nell’occasione, una competizione aerostatica di respiro internazionale – l’ “Aeronautica Militare Balloon Cup” – che si svolgerà sull’Aeroporto di San Damiano dall’11 al 13 ottobre prossimi, ideata ed organizzata da Difesa Servizi SpA, la società in house del Ministero della Difesa che si occupa di gestire e valorizzare gli asset del Dicastero, in collaborazione con l’Aeronautica Militare.

A presiedere l’evento

L’evento, presieduto dal Comandante della 1ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, sarà l’occasione per illustrare ad istituzioni del territorio, addetti ai lavori e rappresentanti dei media le progettualità presenti e future per la base piacentina, sia come detto in ambito museale – con un progetto mirato alla conservazione e divulgazione del patrimonio storico aeronautico attraverso il restauro ed il mantenimento in volo di velivoli storici – sia per l’ulteriore sviluppo di collaborazioni a livello universitario ed industriale nell’ambito di attività di ricerca, sviluppo e testing nel settore aeronautico e dell’automotive grazie all’utilizzo delle strutture aeroportuali.

Aeronautica la presenza degli studenti piacentini

La giornata sarà anche l’occasione per una numerosa rappresentanza di studenti della provincia piacentina per assistere ad una sessione di addestramento, una delle ultime prima dell’inizio della stagione acrobatica 2024, di una formazione di velivoli delle Frecce Tricolori.

La viabilità di Giovedì 11 aprile

L’evento che si svolgerà l’11 aprile all’interno della Base di San Damiano, non è aperto al pubblico. Per evitare congestioni del traffico stradale non sarà possibile sostare nei pressi delle strade circostanti l’aeroporto militare durante l’esibizione della PAN. Per coloro che intendono assistere all’addestramento dall’esterno della Base militare, l’area di parcheggio individuata si trova nella frazione di San Damiano e sarà indicata da apposita segnaletica.

La viabilità delle strade comunali e provinciali limitrofe all’aeroporto di San Damiano viene modificata. Vengono o effettuati dei blocchi temporanei e limitati durante il decollo e l’atterraggio dei velivoli. La strada Ducale di Godi sarà a senso unico verso la frazione di Viustino dalle 9.00 alle 16.00 con divieto di sosta e fermata. Per raggiungere l’area di parcheggio di San Damiano si consiglia di utilizzare la strada che da San Giorgio Piacentino porta alla frazione di Centovera. È disponibile il numero verde 800.200.213 della Polizia Locale dell’Unione Val Nure e Val Chero per eventuali informazioni di dettaglio.