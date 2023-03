Africa Mission, canti e danze ugandesi il 1 aprile a Palazzo Farnese con gli “Alakara 2.0”

A Palazzo Farnese i cantori e danzatori karimojong Alakara 2.0. Alla Cappella Ducale il gruppo di cantori e danzatori karimojong raccontano le sfide della loro terra. L’evento rientra in una tournée di solidarietà in diverse sedi italiane del Movimento.

“E gioia sia”. Ma anche solidarietà, vicinanza, conoscenza, condivisione. Sono queste le parole-guida dell’evento che Africa Mission Cooperazione e Sviluppo propone in anteprima a Piacenza il 1° aprile alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese alle 21. Si tratta di uno spettacolo di canti e danze ugandesi. Un evento che vede protagonisti un gruppo di giovani danzatori e cantori della regione del Karamoja. “Alakara 2.0” è il loro nome, dove “alakara” indica una parola semplice ma dal significato prezioso, ossia “grazie”.

L’obiettivo dell’evento

“E’ favorire una reciproca conoscenza che porti gli italiani a scoprire la bellezza della cultura karimojong e i karimojong a scoprire sia i valori della cultura europea. In particolare sia i limiti e le contraddizioni della stessa – spiega il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini – il Gruppo “Alakara 2.0” sarà chiamato a raccontare la bellezza della cultura karimojong attraverso danze tradizionali, canti e racconti. Per chi assisterà allo spettacolo invece può essere l’occasione di sfatare alcuni miti e luoghi comuni sull’Africa e gli africani, promuovere l’accoglienza per l’altro, offrire momenti di crescita comunitaria”.

Organizzazione

L’evento è organizzato – nell’ambito delle celebrazioni del cinquantesimo della fondazione – dal Movimento fondato da don Vittorione in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e Cravedi Produzione Immagini.

Per info: africamission@coopsviluppo.org o 320.6711188.