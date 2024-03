Aggredì e rapinò una donna allo sportello bancomat, identificato e arrestato – IL VIDEO DELLA RAPINA

Nella giornata di ieri la polizia ha sottoposto un cittadino romeno di 30 anni circa a ordinanza di custodia in carcere per rapina. Rapina che aveva realizzato presso uno sportello bancomat a Piacenza nel settembre 2023.

La misura è stata emessa a seguito delle indagini espletate dall’Ufficio Volanti.

Nel settembre 2023 il rapinatore aveva aggredito una donna strattonandola immediatamente dopo che la stessa aveva inserito il codice pin del proprio Bancomat; nell’occasione l’uomo prelevava 1.500 euro e si dava alla fuga.

Le indagini dell’Ufficio Volanti hanno preso il via dalle immagini delle telecamere presenti sul luogo del colpo e delle telecamere di contesto. In seguito si sono sviluppate nella comparazione del volto del rapinatore con i dati contenuti nei database della Polizia. Indagini che hanno permesso di individuare l’autore, soggetto dedito a tali tipologie di reati.

All’esecuzione della misura cautelare l’uomo era già in carcere, in quanto il rapinatore era già finito in manette sempre per reati contro il patrimonio già commessi in altre regioni d’Italia. Pochi giorni prima aveva ricevuto un’ulteriore misura cautelare per un reato commesso con simili modalità in provincia di Torino. Colpo effettuato appena prima della rapina consumata nel capoluogo piacentino.