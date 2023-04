Aggredisce la moglie al culmine di una lite. I fatti sono accaduti venerdì sera. Tra i due coniugi è esplosa una lite che ha attirato l’attenzione dei vicini di casa. I residenti hanno chiamato la polizia che in pochi minuti è intervenuta riportando la calma. La donna è stata condotta al pronto soccorso per le percosse ricevute, mentre il marito, 40enne di origini marocchine è finito in manette.