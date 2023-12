Aggredisce un’altra passeggera del bus e costringe l’autista a interrompere la corsa, denunciata

Venerdi, 15 dicembre alle 14 e 30 circa, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno denunciato una donna per aver provocato per quasi un’ora la sospensione della tratta dell’autobus di linea 8 del servizio di trasporto pubblico.

L’episodio si è verificato in via Taverna alla fermata dinanzi all’ingresso dell’ospedale. L’autista ha contattato la centrale operativa di Piacenza per segnalare l’impossibilità di proseguire la corsa a causa di due passeggere che erano venute alle mani.

L’equipaggio del Radiomobile, prontamente intervenuto, ha fermato una donna straniera di 43 anni che per futili motivi si era messa a litigare animatamente con un’altra passeggera a bordo dell’autobus tanto da costringere l’autista a fermare il mezzo.

La donna veniva portata in caserma. Dopo la completa identificazione, i carabinieri le hanno notificato alcuni atti amministrativi che aveva in pendenza. Poi l’hanno denunciata per interruzione di pubblico servizio.