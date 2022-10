Al Mercato coperto di Campagna Amica domani si celebra la lavanda dell’Appennino piacentino

“La natura ci offre tutto, ma proprio tutto per vivere meglio”. Domani, a partire dalle 10, il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza renderà omaggio alla lavanda e alla sua coltivazione nell’Appennino piacentino, per scoprire la storia, le molteplici proprietà e i benefici di una pianta dai mille usi, che viene sempre più spesso utilizzata anche in cucina.

E infatti, i visitatori del Mercato non scopriranno solo le virtù della lavanda in ambito di salute e bellezza, ma potranno anche assaggiarla in gustosi piatti.

L’evento è organizzato dall’azienda agricola “Il Melisseo” di Cassimoreno di Ferriere, in collaborazione con l’azienda agricola “Roncolo Bosco” di Groppallo.

Nobile anche il fine dell’iniziativa: il ricavato della degustazione, prevista alle 12.30 e a cura di Cristian Lertora, servirà a sostenere l’hospice “La Casa di Iris”.