Al volante nonostante l’assunzione di alcol, droga e la patente sospesa: bloccato e denunciato 33enne

Prima esagera nel bere, poi probabilmente assume qualche sostanza stupefacente e infine si mette alla guida di un’auto con la patente sospesa. Ma fortunatamente i carabinieri lo hanno fermato.

I fatti sono accaduti verso le due di notte di mercoledì 31 gennaio. La pattuglia della Stazione di Borgonovo, durante un normale sevizio di controllo del territorio, sulla “Mottaziana” ha sorpreso un operaio di 33 anni, dimorante in zona. L’uomo era alla guida di un’auto non di sua proprietà in stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Una volta fermato dai carabinieri l’automobilista non ha acconsentito a sottoporsi ai controlli con alcoltest ed ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. I militari lo hanno accompagnato in caserma. Dopo tutte le formalità di rito lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti, nonché per guida con patente sospesa.