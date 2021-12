Il Progetto attorno alla figura di Aldo Braibanti, il 22 dicembre “Myrmica Circus” al Teatro San Matteo.

Il progetto nasce dalla volontà di portare alla luce la complessa vita artistica e politica di Aldo Braibanti, una figura storica, tra le più importanti, del 900, nato in Emilia-Romagna, a Fiorenzuola d’Arda nel 1922. Braibanti è un personaggio che racchiude più vite, antifascista e partigiano in gioventù, nel dopoguerra dopo alcuni anni che lo vede impegnato in attività politica, si dedica alla poesia, alla creazione di ceramiche, scrittura e drammaturgia oltre a dedicarsi alla mirmecologia, lo studio delle formiche e dei formicai.

Una figura così polivalente verrà messa in risalto attraverso un mix di attività, alcune convenzionali e altre innovative, in grado di raggiungere una ampia fascia di pubblico di differenti età e interessi culturali, oltre a valorizzare i luoghi della memoria della vita di Braibanti. Particolare attenzione verrà posta per gli eventi dal vivo al poter offrire la possibilità di una visione in diretta streaming.

Il progetto è stato finanziato in parte tramite la Regione Emilia-Romagna attraverso il bando annuale della L.R. 3 / 2016 sulla memoria del 900 della Regione Emilia-Romagna.