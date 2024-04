Alessandro Zan a Piacenza il 5 aprile per la presentazione del suo libro “E noi splendiamo, invece”.

Arcigay Piacenza Lambda, in collaborazione con La Feltrinelli di Piacenza, organizza l’appuntamento in programma alle ore 18.30 presso la libreria La Feltrinelli in via Cavour 1 a Piacenza. Coordinerà la presentazione il giornalista piacentino Mattia Motta. Interverrà inoltre il presidente di Arcigay Piacenza Lambda Davide Bastoni.

Alessandro Zan a Piacenza il 5 aprile, le parole di Arcigay Piacenza Lambda

In un momento storico difficile e pieno di ombre, dove i diritti civili acquisiti sono messi in discussione, questo libro non va contro a nessuno, non critica e non discrimina, non fa chiacchiere da bar.

Invece presenta una speranza, che è quella del titolo, di splendere, cioè di illuminare le persone dando loro diritti e riconoscendo che ciascuno ha la propria sessualità, da vivere pienamente. Far splendere nuovi diritti, non mette in ombra chi già ce li ha. E’ questo il messaggio che va comunicato forte e chiaro. Ciò significa in pratica la battaglia sul matrimonio egualitario per tutti, il riconoscimento anagrafico dei figli del partner nelle famiglie arcobaleno, la necessità di educazione alle differenze e sessuale nelle scuole, l’introduzione della legge contro l’omobintransfobia.

Su questi temi e diritti l’On. Alessandro Zan ha basato la sua attività politica degli ultimi anni e per tali motivi siamo felici di ascoltare ciò che ha da dire e quali sono le prospettive future dei diritti civili in Italia e in Europa.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, l’ingresso è libero.