Presidente della Provincia, alle elezioni sarà sfida tra Paola Galvani e Monica Patelli

Per le elezioni del presidente della Provincia, che si svolgeranno sabato 24 settembre 2022, sono state depositate le candidature di Paola Galvani e di Monica Patelli.

L’Ufficio elettorale costituito presso la Provincia concluderà entro venerdì 9 settembre l’esame della documentazione presentata per la loro validazione.

Alle urne saranno chiamati 557 tra sindaci e consiglieri dei 44 Comuni del territorio (sono esclusi Cerignale e Corte Brugnatella, in quanto commissariati): le votazioni si terranno – come detto – il 24 settembre prossimo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, Edificio “E”–blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 a Piacenza.