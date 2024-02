Allerta Meteo Arancione su pianura e collina piacentina, monitorati i torrenti. Corazzon: “Aperta la stagione delle piogge” – AUDIO

Livello dei torrenti piacentini sotto controllo a causa della perturbazione che sta portando rovesci di pioggia in pianura e collina, e neve sulle montagne. La Protezione Civile ha emesso l’Allerta Meteo di colore Arancione per criticità idraulica per la pianura e collina piacentina fino alle 00:00 del 29 febbraio. Rimane Arancione l’allerta anche nelle zone più alte del piacentino fino alle 00:00 del 28 febbraio, poi il colore in montagna passerà al Giallo.

“Anche nelle prossime ore sono previste piogge anche intense – spiega Paolo Corazzon di 3B Meteo – e neve, ma solo nei punti più alti del territorio perché non fa particolarmente freddo. Anzi in quota soffia lo Scirocco, quindi davvero la neve la troviamo solo nelle vette. La perturbazione continuerà a portare piogge anche nei prossimi giorni. Un’attenuazione dei fenomeni è prevista nel fine settimana, il sole lo rivedremo probabilmente nella giornata di sabato 2 marzo”.

Per i torrenti, la preoccupazione è soprattutto che la neve si sciolga in fretta a causa delle alte temperature

“Le preoccupazioni sono due, il rialzo delle temperature nelle prossime ore e le piogge. Le precipitazioni non saranno fortissime, ma insistenti e i torrenti devono raccogliere tutta quest’acqua. La speranza è comunque che il sistema tenga considerando proprio anche il fatto che le piogge non saranno particolarmente forti”.

Un inizio di marzo bagnato

“Si, l’anticiclone non sta rimontando, si è aperta la stagione delle piogge per il nord Italia”.

Allerta Meteo Arancione su pianura e collina piacentina

Per martedì 27 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, di elevata intensità sul settore occidentale della regione, moderate sulla parte centrale e deboli sul settore orientale. I fenomeni saranno a carattere nevoso a quote superiori 1500/1800 metri. Le precipitazioni stanno generando piene con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini nei tratti vallivi di Arda, Parma, Enza, Secchia e Reno.

28 febbraio

Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone di crinale centro-occidentale. Per mercoledì 28 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600/1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro- occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d’acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.