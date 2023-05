Cronache dall’alluvione, gli operatori piacentini della Croce Rossa salvano un gattino intrappolato su un albero – VIDEO

La presenza della Croce Rossa nelle zone colpite dall’alluvione si articola a 360 gradi. E può capitare così che si debba salvare anche un gattino da un altissimo albero. Gli operatori piacentini sono stati fermati da alcuni passanti per un micio che a quanto pare era scappato sull’alto albero per sfuggire all’alluvione, ma poi si è ritrovato impossibilitato a scendere. Nel video i soccorritori della Croce Rossa che alla fine riescono a convincere il gatto a saltare in uno specchio d’acqua, mettendosi in salvo.