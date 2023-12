A Giulio Tremonti la cittadinanza onoraria di Alta Val Tidone: “E’ un vero onore, lo dedico a mia moglie che mi portò a Pecorara trent’anni fa” – AUDIO

Conferita nel corso di una cerimonia ufficiale sabato 2 dicembre a Pecorara la cittadinanza onoraria di Alta Val Tidone all’On. Prof. Giulio Tremonti, “riconoscimento che onora il Comune di Alta Val Tidone per la statura internazionale, la ricchezza di pensiero, la vasta cultura, l’acume analitico associato alle indubbie capacità intellettuali di leggere i segni dei tempi dell’On. Tremonti, esempio concreto di funzione educativa delle istituzioni e nelle sue parole foriero di riflessioni ispirate alla libertà e alla dignità della persona”.

Giulio Tremonti, ministro alle Finanze dal 2001 al 2004 con Silvio Berlusconi, oggi presidente della Commissione Affari Esteri alla Camera con Fratelli d’Italia, ha raggiunto Piacenza per partecipare a un incontro in Sant’Ilario per poi fare tappa in Alta Val Tidone per la cerimonia della cittadinanza onoraria.

“Gratitudine per questo onore che ho ricevuto, non sto scherzando, sono davvero onorato. Lo dedico a mia moglie, che è mancata: è lei che mi ha portato a Pecorara. Trent’anni fa, stanca di vedermi girare per Pavia, mi portò in montagna, a Pecorara, dove abitava un’amica. E oggi eccoci qua”, commenta Tremonti.

“E’ un onore poter dare la cittadinanza onoraria a un personaggio di questa caratura. Ma la nostra amicizia va oltre le cariche che lui ha ricoperto: è una persona che ha portato avanti valori importanti e purtroppo molti dei suoi timori oggi sappiamo essersi concretizzati”, spiega il sindaco Franco Albertini.