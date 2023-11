Alta Val Tidone protegge il cuore con Progetto Vita, in arrivo il 22esimo defibrillatore

Il comune di Alta Val Tidone si conferma come uno dei territori maggiormente cardioprotetti grazie alla stretta collaborazione con Progetto Vita e all’installazione in questi anni di ben 21 dispositivi DAE, a cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi mesi. Una diffusione capillare che è stata presentata ai cittadini dell’Alta Val Tidone nel corso di due incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi a Nibbiano e Pecorara. I due partecipati appuntamenti, ai quali sono intervenute oltre cinquanta persone e una decina di bambini, hanno permesso non solo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, ma anche di fornire le necessarie nozioni sull’utilizzo dei defibrillatori in caso di emergenza e necessità, laddove la tempestività è fattore fondamentale.

Una partecipazione sentita, commentano gli organizzatori, tanto che a seguito dei due incontri gli stessi presenti hanno manifestato l’intenzione di acquistare e donare un ulteriore dispositivo DAE al Comune, mentre i bimbi proporranno alle proprie insegnanti di realizzare in aula il “gioco DAE”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla cardioprotezione.

Attualmente sono 21 i defibrillatori semiautomatici sul territorio di Alta Val Tidone, installati dal Comune anche grazie all’intervento di sovvenzioni e sponsor privati. Oltre che nei centri di Caminata, Pecorara e Nibbiano, si trovano nelle principali frazioni, disponibili 24 ore su 24, tranne quelli all’interno delle scuole di Pecorara e Nibbiano accessibili in orario di apertura scolastica. La rete dei dispositivi è in ulteriore implementazione con la collocazione del ventiduesimo presso la chiesa sconsacrata di Vallerenzo prevista nei prossimi giorni. La disposizione dei defibrillatori sul territorio è consultabile sulle mappe presenti sul sito https://www.progetto-vita.eu/.