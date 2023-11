Fondazione, non solo lotta alla povertà ma anche istruzione e ricerca. Ercoli Finzi: “Giovani, seguite le vostre passioni” – AUDIO

E’ stata la scienziata Amalia Ercoli Finzi, una delle massime esperte al mondo in tecnologia aerospaziale, l’ospite d’onore dell’incontro pubblico che si è tenuto a XNL, per presentare le Linee strategiche 2024-2026 contenute nel Documento di Programmazione Pluriennale appena approvato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Un documento che l’ente di via Sant’Eufemia ha messo a punto pensando soprattutto ai giovani come destinatari privilegiati della propria azione. “Vogliamo riflettere su alcuni dei temi che ci stanno a cuore, facendo dialogare ragazze e ragazzi con una straordinaria testimone del nostro tempo – spiega il presidente Roberto Reggi. “Prima di diventare una grande scienziata, Amalia Ercoli Finzi è stata una giovane determinata e di talento, cha ha saputo tradurre la sua passione per lo spazio in una storia professionale esemplare. Lo ha fatto in un’epoca in cui, per le giovani che amavano studiare si prospettava, tuttalpiù, l’insegnamento. Credo che la sua testimonianza, anche di vita, possa rappresentare una fonte di ispirazione per tutti”.

Ercoli Finzi ai giovani: “Seguite le vostre passioni”

E Amalia Ercoli Finzi ha voluto proprio rivolgersi ai giovani e ancora più nello specifico alle ragazze, incoraggiandole a intraprendere percorsi di studio in quelle materie definite STEM, abbreviazione di Science (scienza), Technology (tecnologia), Engineering (ingegneria) e Mathematics (matematica).

“Ai giovani voglio dire che hanno tutte le capacità, tutte le opportunità. Devono semplicemente sentirsi pronti, avere fiducia in sé stessi e decidere che strada vogliono seguire. Non devono brancolare nel buio: devono iniziare a farsi un’idea di quelle che sono le loro passioni, perché solo con la passione si può portare avanti una strada anche difficile e faticosa, in fondo come è stata la mia”.

“Allora, per una donna, non era semplice. Quando mi sono iscritta al Politecnico c’erano cinque ragazze e 650 maschi. Io credo di essere riuscita a fare quello che volevo perché ci credevo, sapevo ciò che volevo e quindi sono arrivata fino in fondo. Adesso le cose sono cambiate, per fortuna, però c’è ancora moltissimo da fare. Soprattutto dobbiamo convincere le ragazze che le materie STEM sono le materie del futuro. Non solo si può trovare lavoro ma si ha la possibilità di fare qualcosa che sia un vantaggio per l’umanità. Quindi coraggio ragazze, ce la fate di sicuro!”.

L’incontro pubblico è stato moderato dal direttore di Libertà, Pietro Visconti e ha visto la partecipazione dei giovani YouthBanker, impegnati in progetti sociali promossi dalla Fondazione.

LE LINEE STRATEGICHE 2024 – 2026

Primo dato che riguarda il futuro prossimo: la Fondazione si avvia a chiudere l’esercizio 2023 con un patrimonio netto pari a oltre 382,5 milioni di euro e un avanzo di gestione – indispensabile a consentire l’attività istituzionale – di oltre 10,1 milioni di euro. Un dato significativo, migliore rispetto all’esercizio 2022, ma soprattutto a confronto di quanto previsto dal DPP 23.

Due, in particolare, le novità in materia di investimenti finanziari: la sottoscrizione delle quote di alcuni fondi di private debt e di titoli obbligazionari con un rendimento annuo lordo di oltre il 4%, allineato agli attuali tassi di interesse.

L’altra novità è di tipo operativo: la decisione di stabilizzare la quota a disposizione per le erogazioni a 5,5 milioni di euro l’anno, per ciascun anno del triennio 2024-26, per complessivi 16,5 milioni di euro, evitando i picchi consentiti da introiti straordinari e le forti riduzioni causate da una negativa congiuntura dei mercati.

Reggi: “Investimenti oculati ma produttivi”

“Grazie a investimenti oculati ma molto produttivi avremo la possibilità di erogare risorse pari a 16,5 milioni di euro. Questo documento contiene anche le modalità in cui spenderemo questi soldi. Ci rivolgeremo in particolare ai soggetti fragili, alle persone che hanno bisogno sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo di un’autonomia non ancora raggiunta. Ma anche progetti che punteranno sull’istruzione, sulla cultura e sulla ricerca scientifica, senza dimenticare l’ambiente”, commenta Roberto Reggi.

“Le erogazioni non solo sono aumentate ma si sono stabilizzate. Per la prima volta garantiamo per tre anni consecutivi un livello stabile di risorse. In questo modo riusciremo ad attivare quei progetti che andranno a sviluppare la comunità in senso positivo. Ci occuperemo di contrasto alla povertà abitativa, energetica ed economica. Poi, tema altrettanto importante, ci occuperemo dei nostri giovani”.

AMALIA ERCOLI FINZI

Classe ‘37 e prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia, è considerata una delle personalità più importanti al mondo nelle scienze e tecnologie aerospaziali. Consulente NASA, ESA ed ASI, si è distinta per il suo fondamentale contributo alla celebre missione Rosetta, che ha portato una trivella, da lei progettata, su una cometa a 500 milioni di chilometri dalla Terra e che è considerata un traguardo tecnico-scientifico fondamentale dell’Unione europea.

Portano il suo nome un teorema matematico, un asteroide e anche uno dei due rover della missione ExoMars, in cerca di vita su Marte. Nel corso della sua carriera Amalia Ercoli-Finzi ha progettato diversi strumenti usati nello spazio, ha al suo attivo moltissime pubblicazioni e, nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea ESA, si occupa della missione Giotto e della missione Rosetta, ma lavora anche con ricercatori delle più importanti agenzie spaziali di tutto il mondo, come la NASA e la JAXA, l’agenzia spaziale giapponese. Negli anni ha affiancato il suo lavoro di ricerca all’insegnamento, come docente di Meccanica Aerospaziale al Politecnico di Milano, ritenendo la formazione dei giovani fondamentale per generare futuro.

Amalia Ercoli Finzi è riuscita anche a coniugare lavoro e vita privata (è sposata con il fisico Filiberto Finzi e ha cinque figli e numerosi nipoti) ed è particolarmente impegnata nella promozione delle discipline scientifiche presso le ragazze. È uno degli ospiti ricorrenti della trasmissione “Splendida cornice” condotta da Geppi Cucciari su Rai 3.