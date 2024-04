Doppio appuntamento con gli Amici della Lirica il 5 e 7 aprile. Si parte venerdì con il tradizionale “In canto fino al cielo” alle ore 21, proposto dalla Parrocchia del Preziosissimo Sangue con gli Amici della Lirica.

L’evento, che si tiene nella Chiesa del Preziosissimo Sangue, prevede l’esibizione del bass-baritone CLAUDIO MATTIOLI e del tenore MASSIMILIANO BARBOLINI. I due artisti offriranno il loro canto per un messaggio di pace e di speranza uniti nel ricordo dell’amico TITO BADOVINI, imprenditore piacentino a lungo presidente della CNA piacentina e consigliere degli Amici della Lirica

L’ingresso è libero

DOMENICA 7 APRILE

Alle ore 17 alla sede degli Amici della Lirica (via Mazzini 81) si tiene “LIRICHE E CHANSONS TRA ITALIA E FRANCIA”. E’ il primo appuntamento del mese di aprile.

Si tratta di un raffinato un concerto lirico-vocale in omaggio a G.Fauré e G.Puccini nel loro centenario. Le opere di Gabriel Fauré e Giacomo Puccini si contraddistinguono per la loro originalità sia melodica che armonica, accomunati dall’aver operato nello stesso periodo storico e dall’essere stati in contatto con artisti come M.Ravel e Debussy .

Entrambi muovono le loro esperienze dapprima come organisti e dedicando una parte della loro produzione artistica alla scrittura per voce. Se Gabriel Fauré è riconosciuto per il suo genio armonico, è anche considerato come il maestro della “melodia francese”, Giacomo Puccini è riconosciuto tra i più grandi operisti italiani del melodramma verista oltre che geniale orchestratore.

Entrambi hanno composto numerose “Liriche da camera” e “Chansons françaises” cui è dedicato il programma del concerto di cui è protagonista il soprano ELENA BAKANOVA. L’artista sarà accompagnata al pianoforte da CHIARA CIPELLI

Ingresso libero

Per info 333/5320655