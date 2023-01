Anche la Provincia di Piacenza sbarca sull’App IO: “Semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e amministrazione”

Anche la Provincia di Piacenza approda sull’ App IO. Da dicembre 2022 è infatti possibile provvedere al pagamento di un avviso generato dal portale dei Pagamenti Pago PA della Provincia di Piacenza tramite App IO, app disponibile negli Store dedicati (per i sistemi operativi Android e iOS), scaricabile gratuitamente e utilizzabile dai cittadini con identità digitale, SPID o CIE.

Continua così il percorso di digitalizzazione, mirato ad un rapporto di vicinanza tra l’ente provinciale e il cittadino fornendo maggiori servizi. Sulla app IO i cittadini, direttamente dal proprio smartphone, potranno ricevere le notifiche di un avviso di pagamento emesso dall’Ente o creato spontaneamente dal portale dei Pagamenti Pago PA relativamente ai seguenti servizi: elenco che l’Ente ha messo a disposizione dei cittadini sull’App IO.

L’on boarding sull’App IO rappresenta uno dei tanti progetti che l’amministrazione provinciale ha avviato al fine di portare l’ente verso un livello di digitalizzazione e informatizzazione sempre più rilevante in termini di semplificazione e trasparenza dei propri procedimenti.

Tra i risultati raggiunti negli ultimi anni si ricordano la piattaforma dei pagamenti online Pago PA, il rilascio dello Spid e la piattaforma digitale per la presentazione delle pratiche online.

L’app IO è la piattaforma pensata per permettere a tutti i cittadini di accedere ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della Pubblica Amministrazione direttamente dallo smartphone, dopo essersi identificati con l’identità digitale: SPID o CIE. La visione alla base dell’app è mettere al centro il cittadino nell’interazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso un’applicazione semplice e intuitiva. In particolare, l’app IO rende concreto l’articolo 64 bis e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale, che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.