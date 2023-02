Lavoro tra luci e ombre, Cisl: “Ancora troppi genitori si dimettono dopo la nascita di un figlio” – AUDIO

Rispetto al 2021 oltre diecimila contratti di lavoro non attivati nel2022. Lo spiega Michele Vaghini nel commentare i dati INPS e ISTAT in merito al mercato del lavoro.

L’INPS ha pubblicato, in data 19 gennaio 2023, i dati di ottobre 2022 dell’Osservatorio sul precariato. Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi dieci mesi del 2022, sono state 6.935.000, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita ha interessato tutte le tipologie contrattuali: 1.196.000 assunzioni per i contratti a tempo indeterminato (+24%); significativo risulta anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine, 609.000 assunzioni per gli intermittenti (+20%), 299.000 per l’apprendistato (+14%),3.014.000 per il tempo determinato (+13%), 909.000 per gli stagionali (+11%) e 907.000 per i somministrati (+7%). Dopo il 2015 non si era mai registrato, nei primi 10 mesi dell’anno, un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato

Secondo l’ISTAT, poi, gli occupati in Italia a dicembre sono cresciuti di 37mila unità su novembre e di 334mila unità su dicembre 2021.Lo rileva l’Istat sottolineando che il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale al 60,5%, il livello più alto dal 2004, data di inizio delle serie storiche. Gli occupati complessivi nel mese erano 23.215.000, al livello più alto dopo giugno 2019.

A dicembre 2022 il tasso di disoccupazione è stimato al 7,8%, stabile rispetto a novembre e in calo di un punto percentuale su dicembre 2021.

Ma non tutto è oro quel che luccica, lo spiega Michele Vaghini, segretario provinciale della Cisl: “La situazione del lavoro e dell’occupazione vive ancora una situazione di incertezza, ci sono investimenti rallentati ancora dalla pandemia prima e dalla guerra poi, con speculazioni e rialzo dei costi. Quindi commentare lo 0, in più o in meno prematuro. Piuttosto i dati INPS forniscono un dato eloquente: rispetto al 2021, nel 2022, a Piacenza, ci sono stati 10mila contratti di lavoro non attivati, con un aumento dei contratti a tempo indeterminato e un taglio netto ai contratti precari e flessibili. Dobbiamo anche pensare che in Emilia Romagna ci sono state oltre 5 mila persone che hanno dato le dimissioni entro i 3 anni di vita del figlio: si tratta di persone che non riescono a conciliare la vita lavorativa con quella familiare: anche questo un segnale preoccupante. Va detto comunque che non ci sono state grandi crisi sul nostro territorio”.