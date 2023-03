Andrea Cavanna, travolto e ucciso da un’auto che viaggiava a folle velocità: condannato a 6 anni il conducente.

Si è chiuso così il processo in primo grado nei confronti di Francesco Rimonti, il ragazzo 20enne all’epoca dei fatti, responsabile del gravissimo incidente avvenuto la sera del 13 febbraio 2022. Il giovane stava viaggiando al volante di una BMW con a bordo tre amiche e stava percorrendo la centrale via Roma “ad una velocità di molto superiore a quella consentita in quel tratto di strada”, come rilevato dai carabinieri durante gli accertamenti.

Cavanna, al volante della sua auto, stava svoltando proprio in quel momento in via Roma provenendo da via Monte Grappa. L’impatto era stato terribile e Cavanna era morto poche ore dopo. Grave anche una delle tre ragazze a bordo con Rimonti.

L’imputato ha scelto il rito abbreviato e questo pomeriggio è arrivata la sentenza: 6 anni di reclusione, revoca della patente e interdizione dai pubblici uffici.