Volley – Ankara-Gas Sales Piacenza 0-3, i biancorossi sbancano Ankara e si qualificano per la fase finale della Champions!

La Gas Sales Piacenza si è messa l’abito da sera e ad Ankara ha strapazzato la favorita del girone C con un netto 3-0 assicurandosi il passaggio del turno alla fase finale della Champions League ed ipotecando anche il primato nel raggruppamento.

I turchi non sono mai riusciti ad essere costanti e la serata no di Ngapeth e Nimir ha certamente agevolato la compagine di Andrea Anastasi. La palma di migliore in campo va a Romanò: l’opposto campione del mondo con la Nazionale Italiana dopo essere stato sostituito nei due match con Milano si è ripreso il ruolo da protagonista che gli compete. Suoi i punti più pesanti dei tre parziali: positivo a muro, al servizio e in attacco per una prova da lode a tutto tondo. Una prova corale dei biancorossi che sin dalle prime battute hanno condotto nello score, costringendo i locali ad un costante inseguimento. Dopo il primo set vinto con perentorio 25-19 Piacenza è andata sotto nel secondo parziale, ma è riuscita a recuperare, proprio grazie a due muri consecutivi ed un turno in battuta di Yuri Romanò.

Nel terzo set i ragazzi di Anastasi schiacciano sull’acceleratore sin dall’inizio, lasciando agli avversari ben poche speranze.

In Germania, mercoledì 17 gennaio, alle 19:30 (ora italiana) sfideranno Berlino per il primato che garantirebbe loro l’accesso diretto ai quarti di finale. Prima, domenica 14 gennaio (ore 16:00) saranno ospiti della neo promossa Catania per il terzo turno di ritorno della regular season di Superlega.

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

ANKARA: Perrin, Matic, Ngapeth, Ma’a, Nimir, Ulu, Volkan (L). All. Kovac

Primo set

Classica maglia biancorossa per la Gas Sales Daiko, maglia azzurra per Ankara. Porta fortissimo Piacenza (0-3). Due punti consecutivi di Simon, poi Nimir spara out. Ngapeth attacca in pipe 2-4. Grande attacco di Romanò 3-6. Muro di Ankara su Lucarelli 4-6. Grande parallela di Lucarelli 4-7. Pipe di Perrin 5-7. Parallela di Nimir con una traiettoria fantastica 6-8. Errore di Ulu al servizio 7-10. Muro vincente di Matic sull’attacco di Recine 9-10. Nimir serve out 9-11. Primo tempo di Matic 10-11.

Piacenza allunga 10-14.Pipe out di Recine 12-14. Matic serve in rete 12-15. Muro di Romanò 16-12 per Piacenza. Ancora muro di Romanò! Nimir in muro out 14-18. Ace di Ngapeth 15-18! Primo tempo di Ulu 16-19. Muro di Nimir 17-19! Invasione di Ankara 17-20. Nimir spara out 17-21. Caneschi murato da Matic 18-21. Nimir spara out dai 9 metri 18-22. Muro di Brizard. Piacenza chiude un primo set condotto sin dai primi punti 19-25.

Secondo set

Parte subito bene Piacenza con il muro di Simon 0-1. Pipe di Lucarelli 1-2. Primo tempo di Ulu e Ankara conduce 6-4. Romanò attacca, ma pesta la linea dei 3 metri 7-4. Pipe di Ngapeth 8-5. Mani out di Perrin. Anastasi chiama timeout sul 10-6 Ankara. Grande attacco di Lucarelli in parallela 11-7. I biancorossi si rifanno sotto 12-15. Ankara chiama timeout 15-13. Un set in cui sono salite di livello le battute da ambo le parti. Grandissimo ace di Romanò 15-14 e Piacenza che torna a -1. Ace di Romanò, ancora lui 15-15! Si gioca punto a punto. Primo tempo di Caneschi 18-18! Fabrizio Gironi al servizio, bella ricezione di Volkan poi Perrin in diagonale beffa la retroguardia di Piacenza 19-18.

Muro out di Perrin e Ankara allunga 20-18. Timeout chiamato da Anastasi. Grandissimo primo tempo di Simon 20-19. Grande mani out di Lucarelli 20-20. Errore di Nimir e Piacenza è avanti 21-20! Ora è Kovac a chiamare timeout! Questa volta grande diagonale di Nimir 21-21. Lucarelli attacca, ma Matic gli sbarra la strada 21-22 per i locali. Muro di Piacenza con Simon 22-22! Matic spara out il primo tempo 22-23 e i biancorossi tornano avanti. Grandissimo muro di Piacenza 22-24 e set ball dei biancorossi. Attacco in parallela di Nimir 23-24. Grande diagonale di Romanò e Piacenza vince anche il secondo set 23-25!

Terzo set

Piacenza parte fortissimo5-1 e 6-2! Cartellino giallo per Nimir che protesta un po’ troppo con il direttore di gara. Errore di Andringa 3-6. Ace di Caneschi 8-3 per Piacenza! Erroraccio di Ngapeth 4-10 e Piacenza è con il vento in poppa! Altro attacco vincente di Romanò che oggi è di altissimo livello! Ogni pallone che arriva all’opposto azzurro viene tramutata in punto 6-12. Muro out di Romanò 8-14! Diagonale stretta di Nimir 9-14. Errore di Ma’a. Nimir a segno 10-15.

Lucarelli con la piazzata 10-16!Altro errore di Ankara e Piacenza scappa 11-18. Col bilancere Lucarelli 12-18. Attacco di seconda di Romanò 13-20 e Kovac chiama timeout ! Mani out di Andringa 21-16. Parallela a tutto braccio di Andringa 22-17. Piacenza a due passi dal match 17-23. Finisce qui Piacenza vince da 3 punti in Turchia e consolida il primato in Champions League. Il set si chiude 25-19