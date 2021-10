Aperta la vendita dei biglietti per Gas Sales Piacenza vs Allianz Milano

Da oggi è possibile acquistare i biglietti della partita prevista per il 30.10.2021 alle ore 18.00 con le seguenti modalità:

On Line su Vivaticket (pagamento tramite carta di credito)

Presso il PalaBanca di Piacenza in via Tirotti, 54, 29122 Le Mose-Piacenza

negli orari già previsti per la vendita degli abbonamenti *

negli orari già previsti per la vendita degli abbonamenti * Presso gli sportelli Gas Sales già abilitati alla vendita degli abbonamenti *

Presso le agenzie e filiali della Banca di Piacenza già abilitati alla vendita

degli abbonamenti*

Fino a sabato 30.10.2021 alle ore 13 è aperta la Campagna Abbonamenti “Siamo una cosa sola” Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Abbonamenti (gassalespiacenza.it)

Agenzie e filiali della Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)

7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

*PalaBanca di Piacenza

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 19.30

Sabato 30.10.21 dalle 9.30 alle 13.00

Diversamente Abili

È previsto un servizio gratuito di prenotazione per facilitare l’ingresso ai portatori di handicap. Il servizio è rivolto ai tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua.

Come accedere

Il servizio prevede la possibilità di accreditarsi gratuitamente alla singola partita

Accredito

Dovranno pervenire all’indirizzo mail info@gassalespiacenza.it

Pervenire allegando i documenti di identità e il relativo certificato di invalidità al 100%

Le richieste di accredito dovranno essere inviate entro e non oltre le 48 ore antecedenti l’inizio gara (le richieste pervenute successivamente tale limite temporale non saranno prese in considerazione)

Sono a disposizione 10 postazioni per carrozzine, con annessi 10 posti per accompagnatori

Le richieste di accredito saranno confermate fino ad esaurimento dei posti disponibili

Si potrà procedere con la richiesta di accredito solo dopo l’avvio della vendita dei biglietti per la singola partita

Dettagli

Per poter accedere al PalaBanca di Piacenza occorre essere muniti di Green Pass e mascherina omologata.

Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: info@gassalespiacenza.it