Aperta la vendita online dei biglietti per il Derby di Supercoppa tra Assigeco e Bakery Piacenza

C’è grande attesa in città per il primo turno di Supercoppa di serie A2 che vedrà sfidarsi la formazione dell’ Assigeco e la Bakery Piacenza.

La gara, con inizio alle 20.00 di Sabato 11 Settembre, si disputerà al Palabanca. Sarà possibile acquistare online sul sito https://www.vivaticket.com/it/biglietto/ucc-assigeco-bakery-pc/163251 i biglietti per assistere al match.

Seguendo le regole e le autorizzazioni emanate dalla Pubblica Autorità sarà possibile la vendita di un massimo di 1000 biglietti totali.

La vendita dei tagliandi per la partita sarà possibile esclusivamente online previa veloce e semplice registrazione: il prezzo di ogni biglietto è di Euro 11.50, con riduzione a Euro 6.50 per i minori di 14 anni. La biglietteria fisica rimarrà quindi chiusa.

Alla tifoseria Biancorossa è riservata la “Tribuna Bovo” (settore ospiti), per un massimo di 176 posti a sedere.

Per accedere al “PalaBanca”, per via delle disposizioni delle autorità, è obbligatorio possedere:

Green Pass in corso di validità OPPURE Tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore.

L’accesso al palazzetto sarà possibile da sabato pomeriggio a partire dalle ore 18.30 per consentire un accesso sicuro e ordinato a tutti i tifosi che potranno accedere al “PalaBanca” attraverso accessi dedicati e separati per le due tifoserie.