Area pedonale urbana, il servizio telefonico non funziona. Zanardi (FdI): “Intervenire subito”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione ugente per chiedere all’amministrazione se intende attivarsi al fine di eliminare i disagi per i cittadini relativi al servizio telefonico di informazioni riguardante l’APU (Area Pedonale Urbana), in ordine alla quale è prevista l’irrogazione di sanzioni, attraverso un impianto di controllo delle targhe, nel caso di accesso con veicoli, nelle zone del centro storico facenti parte della stessa.

Zanardi rileva infatti che “chiamando il numero verde indicato nei cartelloni posizionati sul perimetro dell’APU, risponde non un operatore, ma un messaggio vocale registrato che invita semplicemente a consultare il sito web del Comune di Piacenza; oggi, stante le contestazioni, il Comune pare avere indicato un’altra linea telefonica del gestore GPS”.

L’esponente di Fratelli d’Italia incalza: “dal 12 giugno al 30 giugno 2023 le violazioni riscontrate sono state 500, ma l’APU non deve avere esclusivamente la finalità di “fare cassa”, ma deve essere intesa come strumento per rendere più vivibile il centro storico, sia sotto il profilo del traffico che dell’inquinamento – prosegue – è necessario garantire ai cittadini un servizio efficiente: la successiva indicazione di altro numero da contattare tramite i quotidiani locali non è sufficiente, considerato che coloro che transitano in centro storico non necessariamente consultano gli stessi, ma fanno chiaramente riferimento a quanto indicato nella cartellonistica installata; inoltre, potere parlare con un operatore è fondamentale anche in considerazione del fatto che l’utenza che transita nel centro storico potrebbe non avere accesso immediato, per consultare le informazioni, ad internet o comunque potrebbe non avere le competenze digitali a tale scopo”.

Pertanto, Zanardi ha depositato l’interrogazione citata.