Arrestato dai Carabinieri di Castel San Giovanni per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Il foggiano 50enne è accusato di aver realizzato una Carta d’Identità con i dati di un’altra persona, sempre residente in Puglia, ignara dell’accaduto, mettendo la propria foto sul documento.

I militari lo hanno fermato durante un controllo sulla provinciale 10 in località Dogana. I militari hanno trovato il documento falso nel cruscotto dell’auto del foggiano.

Il 50enne è stato fermato ed è processato per direttissima il giorno dopo. Per l’uomo, in attesa del procedimento che è stato rinviato, è stato disposto ha l’obbligo di firma nel paese di origine in provincia di Foggia (San Severo).