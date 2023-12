Stava viaggiando in treno quando ha accusato un malore. È accaduto l’altro giorno sul treno Alta Velocità che collega Verona a Milano. L’uomo, 76 anni, ha iniziato a stare male e il personale ha avviato subito le operazioni di soccorso. Il convoglio ha fermato a Piacenza dove sono entrati in azione i soccorsi del 118. Nonostante tutto per il 76enne non c’è stato nulla da fare.