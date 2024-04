Arzignano-Fiorenzuola 3-0, Reali lascia in 10 i compagni, poi Menabò e la doppietta di Lakti chiudono la partita. Svaniscono le speranze di salvezza diretta.

Il Fiorenzuola spreca la chance di poter agguantare l’Arzignano fuori dalla zona play out e viene scavalcata dai locali per 3-0 nello scontro salvezza della terzultima giornata di campionato di serie C. Dopo un primo tempo fatto di tanta intensità, ma di ben poche occasioni, il fattaccio: Reali, già ammonito sul finire della prima frazione, pensa bene di spingere un avversario a palla lontana. L’arbitro estrae il secondo giallo ed i valdardesi rimangono in 10. Da quel momento la gara è stata tutta in salita. Al 66′ arriva un cross dalla sinistra, sembra prevedibile, ma Cremonesi si vede scavalcato e Menabò mette in rete. Poco dopo, al 70′, Lakti entra in area in velocità dalla destra e la mette di prepotenza sotto la traversa. Lo sesso Lakti mette il sigillo finale in pieno recupero.

Ora i rossoneri dovranno cercare punti con Padova e Novara per il miglior posizionamento possibile in vista dei possibili play out.

La partita

Primo tempo

7′ Primo corner per il Fiorenzuola. Brogni la mette in mezzo, c’è il colpo di testa ad uscire della difesa dell’Arzignano. Mora arriva in corsa, ci prova di controbalzo: palla abbondantemente fuori.

14′ Morello fa un cross a rientrare, Oneto arriva da dietro, ma manca la deviazione vincente.

27′ Cross da sinistra di Menabò, non ci arriva nessuno ma Sorzi è bravissimo a deviare in corner

31′ Cross basso di Sussi, Nelli taglia all’interno dell’area di rigore, ma gli manca la freddezza sotto rete.

34′ Casini ci prova dal limite dell’area: palla abbondantemente alta.

Errore clamoroso di Brogni e Barba prova il tiro: la traiettoria elude anche Sorzi, ma esce di pochissimo alla destra del palo.

37′ Ammonito Nelli

38′ ammonito Casini

42′ Cross dalla destra, colpo di testa di Morello, palla deviata da un giocatore dell’Arzignano.

44′ Ammonito Reali

Finisce il primo tempo. Una gara molto intensa, ma con poche occasioni da ambo le parti.

Secondo tempo

48′ Lakti prova il tiro da posizione defilata, Sorzi mette il pallone in fallo laterale

Reali spinge un avversario, era stato ammonito già al 44′ e deve lasciare il campo per somma di ammonizioni: Fiorenzuola in 10.

52′ Entra Di Gesù al posto di D’Amico

Morello guadagna il fondo, poi entra in area, superando Milillo, ma si allunga troppo il pallone e la sfera carambola sul fondo.

Menabò la appoggia indietro per Casini, palla alta sopra la traversa.

61′ Esce Morello ed entra Gentile (Fiorenzuola)

62′ Entra Bernardi per Geminiani (Arzignano)

66′ Cross dalla sinistra Cremonesi si fa scavalcare e Menabò batte Sorzi!

70′ Contropiede dell’Arzignano: Lakti entra in area da destra e mette il pallone sotto la traversa! Arzignano – Fiorenzuola 2-0

Entra Faggioli per Parigi, entra anche Mattioli

82′ Nelli prova il tiro dai 30m tiro sopra la traversa.

84′ ammonito Antoniazzo.

90′ Fiorenzuola che fatica a tirare in porta. 5 minuti di recupero.

91′ Lakti sigla la sua personale doppietta

Finisce qui, svaniscono le chance di salvezza diretta dei valdaresi. Ora si giocherà per un piazzamento nei playout.

Le formazioni ufficiali

Arzignano: Pigozzi, Casini, Lakti, Bordo, Menabò, Gemignani, Barba, Davi, Boffelli, Milillo, Parigi. A disposizione: Boseggia, Botti, Bernardi, El Hilali, Lunghi, Zanon, Antoniazzi, Centis, Baretta, Faggioli, Campesan, Mattioli. All.: Bentivoglio.



Fiorenzuola: Sorzi, Nelli, Oneto, Ceravolo, Sussi, Morello, Cremonesi, Mora, Brogni, D’Amico, Reali. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Maffei, Binelli, Alberti, Bocic, Seck, Popovic, Musatti, Di Gesù, Anelli. All.: Tabbiani.

Rossoneri a caccia di punti salvezza

Il Fiorenzuola, dopo l’importante successo interno contro l’Alessandria, affrontano quella che è forse la più importante delle tre sfide rimaste: lo scontro diretto contro l’Arzignano.

I rossoneri sono 17esimi in classifica, a -3 proprio dai padroni di casa e con la possibilità, in caso di successo, di trovarsi almeno per una sera fuori dalla zona playout.

Non sarà facile per i ragazzi di Tabbiani che però hanno l’obbligo di provarci per raggiungere il proprio obiettivo.

Focus sull’Arzignano

I padroni di casa di mister Bentivoglio occupano il 15esimo e ultimo posto utile per evitare i playout. Dopo 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime tre gare di campionato, ci terranno a ritrovare il successo davanti al loro pubblico per mettere nuovamente tante lunghezze tra se e le squadre impegnate nella lotta salvezza.

Le Probabili Formazioni

ARZIGNANO: Boseggia, Cariolato, Boffelli, Milillo, Bernardi, Davi, Bordo, Casini, Lakti, Mattioli, Parigi. All. Bentivoglio

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Bondioli, Reali, Brogni, Mora, Nelli, Oneto, Anelli, Alberti, Morello. All. Tabbiani