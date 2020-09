Aspiratori Otelli, Francesco Calì cala il poker in Veneto

A Silvella quarta vittoria stagionale su strada per Francesco Calì dell’Aspiratori Otelli piacentino-bresciano. Decimo il compagno di squadra brianzolo Andrea Piras. Allievi, podio sfiorato a Treviglio per Nicholas Botti (quarto)

Una fine estate da grande protagonista, confermandosi tra i migliori della categoria. Domenica ancora sugli scudi per Francesco Calì, Junior modenese dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto che si è imposto a Silvella (Treviso) nel 61esimo Circuito delle Conche. In una volata ristretta, il velocista emiliano del sodalizio piacentino-bresciano ha preceduto Gianmarco Garofoli (Team LVF), campione italiano di categoria 2019, e Davide De Cassan, portacolori dell’Ausonia Csi Pescantina. Nella top ten, un’altra freccia del team: il brianzolo Andrea Piras, decimo a un minuto e 25 secondi dal compagno di squadra vincitore. Per Calì si tratta del quarto successo stagionale su strada dopo quelli – sempre targati Nord Est a Tramonti di Sopra e San Daniele del Friuli (ultima tappa Giro del Friuli) – e l’acuto di due domeniche fa a Sarezzo nella Challenge Bresciana in memoria di Giancarlo Otelli.

In Lombardia, invece, podio sfiorato per l’Allievo Nicholas Botti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem), quarto nella gara di Treviglio vinta da Juan David Serra (Ciclistica Biringhello).

Juniores Silvella

1° Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) 119 chilometri in 2 ore 45 minuti 35 secondi, media 43,120 chilometri orari

2° Gianmarco Garofoli (Team LVF)

3° Davide De Cassan (Ausonia Csi Pescantina)

4° Andrii Ponomar (Team Franco Ballerini Due C)

5° Francesco Busatto (Guadense Rotogal)

6° Cristofer Pellegrini (Montecorona)

7° Ludovico Crescioli (Casano)

8° Samuele Bonetto (Giorgione Ven Cam) a 20 secondi

9° Max Poole (Gran Bretagna) a 41 secondi

10° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a 1 minuto 25 secondi.

Allievi Treviglio

1° Juan David Sierra (Ciclistica Biringhello) 57 chilometri in 1 ora 15 minuti 31 secondi, media 45,288 chilometri orari

2° Myles Corey Porcelli (Villongo)

3° Mirko Fontana (Team Giorgi)

4° Nicholas Botti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem)

5° Matteo Falchetti (Villongo)

6° Giorgio Gavazzi (Progetto Ciclismo Rodengo Saiano)

7° Tomas Chianello (Biassono)

8° Federico Polo (Camignone)

9° Luca Rinaldi (Velo Club Sarnico)

10° Elia Cassani (Ciclistica Trevigliese).