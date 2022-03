Un anno di Avis, giovedì 10 marzo l’assemblea dei soci

Assemblea annuale dei soci di Avis che, in conformità con le disposizioni regionali e nazionali sulle misure di prevenzione e contenimento da contagio Covid-19 si terrà on line su piattaforma dedicata ZOOM e in presenza presso la Sede in Via Campagna, 39 a Piacenza. Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 05.00 in prima convocazione e alle ore 18.00, in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

Nomina del segretario della seduta Relazione della Commissione Verifica Poteri Presentazione della Relazione del Consiglio sull’attività svolta e del Bilancio consuntivo 2021: discussione e votazione Presentazione delle linee di indirizzo e del Bilancio preventivo 2022: discussione e votazione Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale (Piacenza – sabato 2 aprile 2022) ed eventuali indicazioni per la nomina dei delegati alle Assemblee di Avis Regionale Emilia Romagna (Reggio Emilia – sabato 30 aprile 2022) e di AVIS Nazionale (Perugia – 20,21,22 maggio 2022)