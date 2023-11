Serie A2, Assigeco Piacenza – Orzinuovi LIVE a partire dalle 18.00

A metà esatta del girone d’andata l’Assigeco Piacenza di coach Salieri scende in campo al PalaBanca contro Orzinuovi per l’undicesima giornata di Serie A2 girone rosso.

Primo Quarto 17-19

Parte subito forte Orzinuovi che scappa via con un parziale di 9-0, timeout immediato chiamato da Salieri. La tripla di Miller riporta sotto Piacenza, 10-8. Bel possesso Orzinuovi, Zugno segna la tripla in angolo dopo l’assist di Donzelli. Tripla frontale di Gallo: parità a quota 15. Il tentativo sulla sirena di Miller termina fuori: dopo un quarto di gioco, Assigeco Piacenza 17, Orzinuovi 19.

Secondo Quarto 32-26

Vantaggio Piacenza, bel canestro di Gallo. D’Almeida lotta sotto canestro e pesca il 24-19 per Piacenza. La difesa Assigeco si perde Donzelli, facile canestro a due mani dell’ex. Timeout chiamato da Zanchi: contropiede chiuso da Gallo con una bella schiacciata. Primi punti di Sabatini, 28-23. Serpilli va a segno dopo l’errore: ecco il massimo vantaggio Assigeco 30-23. Con ancora 1′ e 32” il parziale in questo quarto è 13-4 per Piacenza. Zugno sulla sirena riapre lo score per gli ospiti: dopo due quarti l’Assigeco conduce 32 a 26.

Terzo Quarto

Quarto Quarto