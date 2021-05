Associazione Alzheimer, tornano gli incontri in presenza per i familiari dei pazienti

Associazione Alzheimer Piacenza ODV, tornano in gruppi di auto aiuto per i familiari dei pazienti. Gli incontri, in presenza, si terranno presso la sede di Piacenza via Penitenti 39. Appuntamento giovedì 20 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00. I gruppi saranno condotti dalla psicologa Rutigliano Concetta; questo prezioso strumento viene attivato dall’associazione con continuità dall’anno 2009. L’associazione è da sempre impegnata sul territorio nel cercare di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie.

“Anche in quest’anno difficile non abbiamo mai smesso di fornire loro supporto grazie alla preziosa collaborazione gratuita di medici e psicologi. Associazione Alzheimer Piacenza è attiva già dalla fine degli anni ’80: è proprio in quel periodo che i primi simpatizzanti si sono attivati per tutelare i diritti dei malati e delle loro famiglie. Dal giugno 1993, invece, l’associazione si costituisce con atto notarile”.

La realtà piacentina è dunque associata alla federazione Alzheimer Italia che è la maggior organizzazione nazionale di volontariato senza fini di lucro dedicata alla promozione della ricerca sulle cause, la cura e l’assistenza alla malattia dell’Alzheimer.

L’Associazione Alzheimer Piacenza si propone di:

Collaborare con le istituzioni sanitarie locali per garantire, per quanto possibile il diritto di accesso dei malati ai servizi sanitario-assistenziali già disponibili sul territorio;

Sensibilizzare le istituzioni locali alla diffusione delle diverse opzioni di cura/assistenza che si prospettano in ambito nazionale ed internazionale.

E’ possibile aiutare l’associazione, donando il 5×1000, indicando il codice fiscale 91038650338 sulla dichiarazione dei redditi.

Per contatti 0523 384420 Via Penitenti 39/a – Piacenza