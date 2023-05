Associazione Amici del Canile di Piacenza, un brindisi per l’aperitivo benefico in favore del Canile Comunale. AUDIO

Associazione Amici del Canile di Piacenza promuove con il sostegno di Baciccia un aperitivo benefico per sostenere le attivita del Canile comunale di Piacenza Giovedi 25 maggio a partire dalle ore 18,30.

Sarà possibile incontrare i volontari dell’asscoiazione, quelli del Canile Municipale, conoscere le attività e sostenerle con un contributo.

Associazione Amici del Canile l’aperitivo

“L’apertivo comincia alle ore 18,30 e prosegue fino alle 21, saremo noi volontari ad accogliervi, vi regaleremo i gadegt e promuoveremo la nostra raccolta fondi dal 5X1000 – ha illustrato Marisa Maffi volontaria dell’Associazione Amici del Canile di Piacenza – poi ci sarà il rinfresco offerto anche dal Baciccia, locale che ringraziamo perché sempre sensibile alle tematiche legate ai nostri amici a 4 zampe. Nel corso della serata sarà anche possibile acquistare il libro scritto da una nostra amica veterinaria e piantine estive per raccogliere fondi.

Associazione Amici del Canile la raccolta fondi

“Il nostro scopo è la raccolta fondi a sostegno degli ospiti del canile, ma anche per le famiglie in difficoltà per reperire il cibo o in caso di cure, come i vaccini di routine o eventuali interventi – ha sottolineato Maffi – in questo periodo poi ci stiamo attivando per sostenere gli animali in difficoltà dell’area romagnola colpita duramente dall’alluvione”.

Associazione Amici del Canile la storia

“La nostra associazione è nata due anni fa, non siamo in tantissime, tra i nostri scopi principali essere un supporto al canile della nostra città – specifica Marina Maffi – lo facciamo sostenendo le adozioni degli animali, organizzando raccolte di cibo, eventi, banchetti con i gadget, raccogliamo fondi anche attraverso le donazioni con il 5X1000. Con quanto raccoglieremo con questi ultimi eventi raccoglieremo fondi anche per chi ha difficoltà economiche nella gestione del proprio Pet”.

Informazioni

Appuntamento per l’aperitivo giovedi 25 Maggio dalle ore 18,30 alle ore 21 al Baciccia in Via Dionigi Carli a Piacenza, informazioni sui nostri sociale, le prenotazioni ai numeri 320 4007163 oppure 320 0570206.

Per chi volesse fare donazioniattraverso il 5×1000 Associazione Amici del Canile di Piacenza c.f. 91127190337.